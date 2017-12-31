* ماتيس: لن نتعقّب "داعش" في مناطق سيطرة القوات العسكرية * العثور على مقبرتين جماعيتين في ريف الرقة بسوريا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره السوري بشار الأسد في رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد السبت، بأن روسيا ستستمر في دعم جهود سوريا في الدفاع عن سيادتها وفي دفع العملية السياسية وإعادة بناء اقتصادها الوطني.

وكان بوتين قد أمر القوات الروسية هذا الشهر ببدء الانسحاب من سوريا، لكنه قال إن بلاده ستبقي على قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية ومنشآتها البحرية في طرطوس "على نحو دائم".

وكان الرئيس الروسي قال الخميس الماضي إن وجود قوات عسكرية روسية في قاعدتَي طرطوس وحميميم فيه مصلحة لبلاده.

وأعلن بوتين في منتصف كانون الأول/ ديسمبر عن سحب جزئي لقواته من سوريا عن المخاوف من عودة "إرهابيين" من سوريا بعد خسارة تنظيم داعش شبه الكاملة لأراضيه في سوريا والعراق.

وقال قائد هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إنّه بفضل جهود روسيا وإيران يكتمل القضاء على الإرهابيين في البوكمال والسيطرة على الحدود السورية، وأشار إلى أنّ الحرب انتهت في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في 24/11/2017 إن قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى قصفت مواقع لتنظيم داعش في دير الزور شرقي سوريا، ما أدى إلى تدمير نقاط دعم وتجمع للمسلحين ومدرعات تابعة لهم.

ودعا الرئيس الروسي في البرقية المرسلة لترامب إلى "تعاون براغماتي" بين بلاده والولايات المتحدة، وقال إن "الحوار بين موسكو وواشنطن مهم لإيجاد حلول للتحديات العالمية".

من جانب آخر قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال حديث لصحافيين إنه "يتعيّن على روسيا و(الرئيس السوري) بشار الأسد عدم الاقتراب من وادي الفرات إذّ سيكون ذلك غلطة كبيرة".

وأضاف ماتيس "لا نعتقد أن الطرفين سيتجهان نحو مناطق خفض التصعيد المسيطر عليها أميركياً"، متابعاً قوله إن "القوات الأميركية لن تتعقّب مسلحي داعش في مناطق سيطرة القوات السورية".

وكان التحالف الأميركي أعلن الخميس أنه لن ينفّذ عمليّات عسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري وحلفائه. وعزا نائب قائد التحالف فيليكس غيدني هذا القرار إلى تجنّب الصدام مع القوات الروسية في المنطقة.

غيدني لفت إلى أن التحالف سيعوّل على الحكومة السورية في تعقّب إرهابيي "داعش" في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري وحلفائه.

ميدانياً يواصل الجيش السوري تقدمه على مواقع لمسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" عمودها الفقري عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري تأكيده استعادة الجيش وحلفائه السيطرة على بلدات عطشان والحمدانية والسلومية وأبو عمر والناصرية.

وتابع المصدر أن وحدات الجيش أحكمت سيطرتها على تلال الزعتر ومرق وجدوعة "بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وسط انهيار كبير في معنوياتها وفرارها أمام ضربات الجيش السوري".

وذكرت "سانا" أن وحدات الهندسة تعمل على تمشيط المناطق المحررة وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها المسلحون في الطرق والمحاور والمنشآت.

وجاء هذا التقدم بعد يوم من استعادة الجيش قرية أبو دالي في ريف حماة بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحي "النصرة" فيها.

بدورهم، أعلن نشطاء معارضون أن الاشتباكات الضارية تدور منذ فجر السبت بين القوات الحكومية والمسلحين على محاور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي الشرقي، مؤكدين سيطرة الجيش على عطشان وقرى أخرى في المنطقة.

وذكر النشطاء أن القوات الحكومية بقيادة العميد سهيل حسن تواصل تقدمها بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي والصاروخي على مواقع للمسلحين حيث سجلوا أكثر من ألفي غارة خلال الأيام الستة الماضية.

إلى ذلك، حذر النشطاء من أن تنظيم "داعش" يحاول استغلال القتال الدائر في المحافظة، مؤكدين اندلاع اشتباكات الجمعة بين مسلحي "النصرة" و"داعش" في منطقة أبو خنادق الواقعة في ريف حماة الشمالي الشرقي، لكن دون ورود أنباء عن خسائر بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن ريف حماة الشمالي الشرقي لا يزال يشكل إحدى أسخن جبهات القتال بين الجيش السوري و"هيئة تحرير الشام"، حيث تمكنت مجموعة "النمر" بقيادة العميد سهيل الحسن من إحباط تقدم للمسلحين في النصف الأول من العام الجاري وتحرير سلسلة بلدات استراتيجية.

وأرسلت القيادة السورية مجموعة "النمر" إلى المحافظة من جديد، بعد تحقيقها مهامها بنجاح في العمليات ضد تنظيم "داعش" في محافظتي حمص ودير الزور.

أما في الغوطة الشرقية لدمشق فقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أنه جرى في الـ 24 ساعة الماضية إخراج دفعة ثانية من المرضى معظمهم من الأطفال.

وفي هذا السياق، قالت وكالة سانا السورية إنه تنفيذاً للاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة من منطقة بيت جن، إنطلقت الجمعة 4 حافلات تقل عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم باتجاه خط سيرها المحدد إلى محافظة إدلب.

إلى ذلك اكتشفت القوات السورية، السبت، مقبرتان جماعيتان في ريف الرقة الغربي تضمان جثامين عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين ممن أقدم تنظيم "داعش" التكفيري على إعدامهم خلال فترة سيطرته على المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أحد القادة الميدانيين قوله إنه “بعد استعادة السيطرة على ريف الرقة الغربي وطرد مسلحي “داعش” منه بفضل بطولات وتضحيات الجيش السوري وعودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم وردت معلومات من الأهالي تفيد عن وجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي الواقعة على مسافة 25 كم إلى الجنوب الشرقي من ناحية دبسي عفنان”.

وأضاف القائد الميداني أنه وبدلالة الأهالي “تم التوجه إلى مكان المقبرتين وبالبحث المبدئي تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها”.

وأشار مدير ناحية دبسي عفنان إلى أن “العمل متواصل لحين استخراج جثامين جميع الشهداء واتباع الإجراءات القانونية في توثيقهم ومحاولة التعرف على أسمائهم وتسليم الجثامين إلى ذويهم أصولا” بينما بين أحد عمال الدفاع المدني أنهم “مستمرون في استخراج الجثامين وقد تستغرق العملية عدة أيام نظرا للمساحة الواسعة لكلا المقبرتين”.

وكان تنظيم "داعش" التكفيري ارتكب خلال سيطرته على عدد من المناطق أبشع المجازر بحق العسكريين والمدنيين من سكان هذه المناطق وعمد إلى إخفاء جثامينهم ضمن مقابر جماعية.

هذا وخرقت مجموعات إرهابية مسلحة السبت، أفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية، عبر استهدافها بقذائف الهاون ضاحية حرستا ومخيم الوافدين بريف دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لوكالة الأنباء السورية سانا، أن المجموعات المسلحة، أطلقت 4 قذائف هاون بعد ظهر السبت على ضاحية حرستا ومخيم الوافدين ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وردا على هذه الاعتداءات، وجهت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية، وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

* أردوغان: نريد أن نتعاون مع أمريكا في سوريا كما مع روسيا وإيران

من جهة اخرى أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة أنقرة في التعاون مع الولايات المتحدة فيما يخص الملف السوري، كما تتعاون مع روسيا وإيران.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية من مدينة كاستاموني: "نحن نريد العمل مع الولايات المتحدة بشكل صادق كما نعمل مع روسيا وإيران في سوريا والمنطقة"، مضيفا: "نحن مستعدون للعمل معها في حال وفت بكافة وعودها وليس لدينا أي مشكلة تعوق تعاوننا".

وتابع أردوغان: "لا مانع لحل مشاكلنا مع أمريكا في سوريا، كما حدث في موضوع التأشيرات".

وكان أردوغان تعهد، الجمعة، بأن بلاده ستبذل كل جهود ممكنة لمنع ما وصفه بـ"إنشاء ممر إرهابي شمال سوريا بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية".

وكان الرئيس التركي قد اتهم، الولايات المتحدة بدعم المسلحين "الإرهابيين" في سوريا وتزويدهم بالأسلحة، في إشارة إلى ما تقدمه واشنطن لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي تمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلا عسكريا أساسيا له، ويشكل "حزب الاتحاد الديمقراطي" محوره السياسي.