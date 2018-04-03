تمكنت فرقة الأمن التونسية بولاية سوسة الجنوبية ليلة الجمعة بالتنسيق مع وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب من القبض على شابين ليبيين يعملان ضمن كتائب مسلحة في ليبيا، ويشتبه في انتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية السبت، أنه تم العثور بحوزة الشابين على مقاطع فيديو تمجد تنظيم داعش، كما تم العثور على صور لهما وهما يحملان مختلف أنواع الأسلحة، مشيرة إلى أنه بعد عرضهما على النيابة العامة، أمرت بالتحفظ عليهما لحين عرضهما في الأيام القادمة على إحدى الدوائر القضائية بشأن ما نسب إليهما.

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي في سيدي بوزيد، من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 4 عناصر، فيما قررت النيابة العامة التحفظ على كافة عناصر الخلية، ومحاكمتهم بتهمة "الإشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - في بيان لها الجمعة - أن الموقوفين كانوا يعقدون اجتماعات سرية بأحد المساجد بالجهة بعد صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر، بعدما سمح لهم بذلك القائم بشؤون المسجد، كما أنهم يستمعون إلى أناشيد ذات منحى تكفيري وتحرض على الإرهاب.

كما ذكرت الوزارة في بيان ثان لها ، أنه بناء على معلومات، تمكنت منطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية، من القبض على عنصر تكفيري (سبق وأن أحتجز في السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي)، مضيفة أنه مطلوب من قبل المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات.