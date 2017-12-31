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رقم الخبر: 210450 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: عربيات  
البشير يعلن حالة الطوارئ في شمال كردفان وكسلا بالسودان

البشير يعلن حالة الطوارئ في شمال كردفان وكسلا بالسودان

ذكرت وكالة السودان للأنباء، السبت، أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري مفعوله لمدة ستة أشهر، يأتي هذا في إطار حملات مستمرة لنزع السلاح بدأت قرب دارفور والنيل الأزرق في أكتوبر.
وفي سياق متصل، داهمت قوات من جنوب السودان منزل قائد الجيش السابق الذي يعيش في منفى خارج البلاد حسبما قال أقارب الجمعة، وذلك بعد تعيين خصمه لقيادة الجيش في المنطقة التي كان يعيش فيها للتصدي لأي تهديدات قد يسببها للحكومة.
وقال أحد أقارب بول مالونج إن جنودا وأفرادا من الأمن الوطني دخلوا المجمع الذي يملكه في بلدة مالوالكون في منطقة أويل واعتدوا على جار له بينما كانوا يبحثون عن أسلحة. وأكد فرد آخر من أسرة مالونج هذه المداهمة.
وفي سياق غير متصل ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن السلطات الإسرائيلية أمهلت 7500 من طالبي اللجوء السودانيين والإرتريين المقيمين على أراضيها المغادرة خلال 3 أشهر أو دخول السجن.
وأضافت الصحيفة أن سلطات الحدود والهجرة بدأت في ديسمبر الجاري التحضير لطرد طالبي اللجوء، بناء على أوامر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو.
وتفيد أرقام إسرائيلية بوجود 27 ألف طالب لجوء من إريتريا ونحو 7500 سوداني و2500 من دول أفريقية أخرى، فيما ولد في" إسرائيل" 5 آلاف طفل لطالبي اللجوء.
 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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