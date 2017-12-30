  • السبت ١١ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210448 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:47 الاقسام: عربيات  
السلطات البحرينية تصدر أحكام المؤبد وإسقاط الجنسية بحق مواطنين معترضين

السلطات البحرينية تصدر أحكام المؤبد وإسقاط الجنسية بحق مواطنين معترضين

يواصل نظام الحكم في البحرين إصدار أحكام بالجملة على مواطنين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على خلفية سياسية، في حين يشهد سجن “جَوْ” المركزي انتشاراً لمرض جلدي وسط المعتقلين، بينما تمتنع سلطات السجن عن تقديم العلاج إلى المصابين بالمرض.
بعد إصدار القضاء العسكري أحكاماً بالإعدام بحق 6 مدنيين بحرينيين معارضين للسلطة، حتى قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 10 مواطنين وبالسجن لمدة 10 سنوات لمواطن آخر، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، في قضية تحمل دوافع سياسية أطلقت عليها وزارة الداخلية اسم “مستودع متفجرات النويدرات”، وذلك في سياق المزاعم المتكررة التي يلفقها النظام ضد المعارضين السلميين.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث 300 ألف دينار، بحسب ما أفادت صحيفة “الأيام” التابعة للديوان الملكي، التي أشارت إلى أن المتهم الأول في القضية هو السيد مرتضى السندي الذي أصدرت المحاكم العسكرية منذ أيام حكماً بإعدامه مع 5 آخرين.
من جهة أخرى، أفادت مصادر من داخل سجن “جَوْ” المركزي بأن مرضاً جلدياً جديداً بدأ في الانتشار في عدد من المباني في السجن، في ظل تفاقم تدهور الأوضاع الصحية داخل السجن وامتناع السلطات عن تقديم العلاج العاجل والمناسب للسجناء المرضى مع عزلهم داخل غرفهم، ما أدى إلى انتشار العدوى.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0664 sec