يواصل نظام الحكم في البحرين إصدار أحكام بالجملة على مواطنين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على خلفية سياسية، في حين يشهد سجن “جَوْ” المركزي انتشاراً لمرض جلدي وسط المعتقلين، بينما تمتنع سلطات السجن عن تقديم العلاج إلى المصابين بالمرض.

بعد إصدار القضاء العسكري أحكاماً بالإعدام بحق 6 مدنيين بحرينيين معارضين للسلطة، حتى قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 10 مواطنين وبالسجن لمدة 10 سنوات لمواطن آخر، وبإسقاط الجنسية عنهم جميعاً، في قضية تحمل دوافع سياسية أطلقت عليها وزارة الداخلية اسم “مستودع متفجرات النويدرات”، وذلك في سياق المزاعم المتكررة التي يلفقها النظام ضد المعارضين السلميين.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث 300 ألف دينار، بحسب ما أفادت صحيفة “الأيام” التابعة للديوان الملكي، التي أشارت إلى أن المتهم الأول في القضية هو السيد مرتضى السندي الذي أصدرت المحاكم العسكرية منذ أيام حكماً بإعدامه مع 5 آخرين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر من داخل سجن “جَوْ” المركزي بأن مرضاً جلدياً جديداً بدأ في الانتشار في عدد من المباني في السجن، في ظل تفاقم تدهور الأوضاع الصحية داخل السجن وامتناع السلطات عن تقديم العلاج العاجل والمناسب للسجناء المرضى مع عزلهم داخل غرفهم، ما أدى إلى انتشار العدوى.