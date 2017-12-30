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رقم الخبر: 210446 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: محليات  
تجمع محدود غير مرخص في وسط طهران بدوافع سياسية

تجمع محدود غير مرخص في وسط طهران بدوافع سياسية

نظم عدد من الشباب عصرالسبت تجمعا محدودا غير قانوني بدوافع سياسية في ساحة "الثورة" وسط العاصمة الايرانية طهران.
وطغى الطابع السياسي على هذا التجمع خلافا لتجمعات جرت في عدد من المدن والتي كان طابعها الاحتجاج على الوضع المعيشي والغلاء.
ولم يطلق في هذا التجمع اي شعار في الاحتجاج على الغلاء وانما كانت الشعارات التي اطلقها المشاركون ذات مضامين سياسية.
وحسب وكالة فارس للأنباء، فقد بلغ عدد الأفراد المشاركين وغالبيتهم من الشباب ما بين 50 الى 70 شخصا وكان بعضهم داخل جامعة طهران فيما تجمع الآخرون في الشارع المحاذي.
وبادرت قوات الوحدة الخاصة التابعة لقوى الامن الداخلي بتفريق المشاركين في التجمع غير القانوني والذي قام بعضهم برمي الحجارة على هذه القوات.
ولم يلق مطلب المشاركين في التجمع مواكبة من المواطنين بسبب شعاراتهم الحادة والمناهضة للدولة وكذلك الدعوات الموجهة من وسائل الاعلام المعادية للثورة للمشاركة في مثل هذه التجمعات والتظاهرات.
ووفقا لما اعلنه مسؤولون لم يصدر اي ترخيص لمثل هذه التجمعات.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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