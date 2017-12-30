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رقم الخبر: 210445 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: محليات  
تعاون ايراني-صيني في مجال التعرف على اساليب مكافحة الجرائم السايبرية

تعاون ايراني-صيني في مجال التعرف على اساليب مكافحة الجرائم السايبرية

اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني حسين ذوالفقاري عن ايفاد مجموعات من الكوادر الى الصين للدخول في دورات تدريبية حول التعرف على اساليب مكافحة الجرائم السايبرية والمخدرات.
وقال حسين ذوالفقاري، انه في سياق تنفيذ اتفاق التعاون بين وزارة الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الامن العام في جمهورية الصين الشعبية فقد تم ايفاد مجموعات الى الصين للدخول في دورات تدريبية تهدف الى التعرف على احدث الاساليب ذات الصلة بمكافحة الجرائم السايبرية والمخدرات.
واضاف، ان هذه العلاقات التي تتابعها المعاونية الامنية في وزارة الداخلية الايرانية تصب في سياق الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني لكوادر وزارة الداخلية وقوات الشرطة والمؤسسات المعنية. 
ولفت الى ايفاد ثلاث مجموعات في غضون الاشهر الستة الماضية الى الصين في اطر التعرف على هيكلية وزارة الامن العام والشرطة الصينية ومكافحة الجرائم السايبرية والمخدرات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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