اعلن مساعد وزير الداخلية الايراني حسين ذوالفقاري عن ايفاد مجموعات من الكوادر الى الصين للدخول في دورات تدريبية حول التعرف على اساليب مكافحة الجرائم السايبرية والمخدرات.

وقال حسين ذوالفقاري، انه في سياق تنفيذ اتفاق التعاون بين وزارة الداخلية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الامن العام في جمهورية الصين الشعبية فقد تم ايفاد مجموعات الى الصين للدخول في دورات تدريبية تهدف الى التعرف على احدث الاساليب ذات الصلة بمكافحة الجرائم السايبرية والمخدرات.

واضاف، ان هذه العلاقات التي تتابعها المعاونية الامنية في وزارة الداخلية الايرانية تصب في سياق الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني لكوادر وزارة الداخلية وقوات الشرطة والمؤسسات المعنية.

ولفت الى ايفاد ثلاث مجموعات في غضون الاشهر الستة الماضية الى الصين في اطر التعرف على هيكلية وزارة الامن العام والشرطة الصينية ومكافحة الجرائم السايبرية والمخدرات.