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رقم الخبر: 210441 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: محليات  
محادثات ايرانية - تركية لبحث آليات تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

محادثات ايرانية - تركية لبحث آليات تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

عقدت اللجنة الاستراتيجية المشتركة للتعاون القانوني بين إيران وتركيا جلستها الثانية بحضور ممثلين عن وزارة العدل الإيرانية والسلطة القضائية، وزارة الخارجية في ايران باستضافة وزارة العدل التركية.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن اللجنة الاستراتيجية المشتركة للتعاون القانوني بين إيران وتركيا عقدت جلستها الثانية بحضور ممثلين عن وزارة العدل الإيرانية، السلطة القضائية، وزارة الخارجية الإيرانية واستضافة وزارة العدل التركية؛ وذلك من أجل تنفيذ اتفاق التعاون القانوني الموقع عام 2009 بين البلدين.
وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي وعلاقات التبادل القانوني والقضائي بين إيران وتركيا.
وقد صدر بيان في نهاية الاجتماع نصّ على تعزيز وتسهيل انتقال المدانين قضائيا بالحبس بين البلدين، الى جانب الاتفاق على أمور أخرى بما فهيا التعاون في شؤون القضايا المدنية والإجرامية.
يُذكر أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة عُقد في حزيران من العام 2016 باستضافة الجمهورية الاسلامية في طهران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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