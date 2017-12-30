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رقم الخبر: 210437 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني يؤكد ضرورة إعداد الحكومة للخطط اللازمة لحل المشاكل الاقتصادية

مسؤول برلماني يؤكد ضرورة إعداد الحكومة للخطط اللازمة لحل المشاكل الاقتصادية

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حسين نقوي، مشيرا الى الاحتجاجات الاخيرة في بعض مدن البلاد، ان رضا عامة الناس هو الاولوية على صعيد امن البلاد والذي ينبغي ان يكون اولوية للمسؤولين ايضا ولو نفذت خطة قائد الثورة في الاقتصاد المقاوم لما حدثت المشاكل الاقتصادية.
واضاف نقوي، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، انه من المتوقع ان تبذل الحكومة قصارى جهودها لازالة العقبات والمشاكل الاقتصادية وتنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم لايجاد حلول لمشكلة البطالة والانتاج. وتابع: انه ينبغي تغيير النظرة من الخارج الى الداخل لكسب القدرة على ايجاد حلول للمشاكل القائمة والتي ليست حادة.
ونوه الى انه "لو تم الاهتمام بشكل كاف على خطة الاقتصاد المقاوم الذي اوضحها قائد الثورة وتنظيم الموازنة العامة والخطط التنموية في هذا السياق لما واجهنا هذه المشاكل".
واردف: انه لاشك بوجود المشاكل في المجالات الاقتصادية والاحتجاجات عليها وضرورة معالجتها وان لانسمح للاعداء باستغلال هذه الاجواء لصالحه لان الاعداء يخططون لفتنة جديدة تتمثل بدفع الناس الى الشوارع وتعبئتهم في مناهضة النظام.
واوضح، ان الشعب تحلى بالبصيرة واليقظة على الدوام وينبغي الوعي في عدم السماح للاعداء باستغلال اجواء الاحتجاج. واكد على ضرورة ان تدرج الحكومة على جدول اعمالها وضع الخطط اللازمة لايجاد حلول لمشكلة البطالة ومعالجة مشاكل الانتاج في طريق تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم. 
ولفت الى ان بعض المشاكل ترتبط بنقاط الضعف في لائحة موازنة العام المقبل (الايراني يبدأ في 21 آذار/مارس) وان المجلس يسعى لازالتها وألا يواجه الشعب التحديات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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