قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني: كان يوم الـ 30 من ديسمبر 2009 بمثابة ليلة قدر للثورة الإسلامية وهي خير معلم لثورتنا من ألف شهر حيث أبطلت شعوذة الفتنة التي نشرها أعداء الثورة الأجانب منهم والمحليين.

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة للحرس الثوري قال العميد حسين سلامي، في ملتقى الذكرى الخامسة لشهداء إحياء القيم القرآنية: إن الشهادة باب من أبواب الجنة فتحه الله تعالى لعباده فهم نموذج مجسد للقرآن الكريم فسحوا أمامنا طريق الإستقرار والأمن والسمعة الطيبة وهدَونا الى القمم العليا للفخر والإعتزاز والشموخ وهم الذين تحولوا الى اُسوة تخرجنا من الظلمات الى النور وهم عند ربهم يرزقون.

وأضاف بأننا الآن على أعتاب حادثة عظمى لن يطويها النسيان وهي ذكرى الـ 30 من ديسمبر 2009 حيث نجح الشعب الايراني خلالها في طمس عيون الفتنة بجناحي الايمان والوعي والوعيد والبصيرة وإنتصر في دفن طموح قبيلة الشيطان المتمثلة في أميركا والكيان الصهيوني وبريطانيا ومرتزقتهم المحليين وأظهر للجميع أنّه الفنان البارع والخالق للملاحم البطولية.

واعتبر العميد سلامي أنّ يوم الـ 30 من ديسمبر كان إختباراً عظيماً متمخضاً عن دروس وعِبَر تعلمها الإيرانيون عبر السنين المنصرمة. فقد تعلم هذا الشعب بأنّ طريق سعادة المسلمين يتمثل في التبعية والإطاعة لتوجيهات وأوامر ولي أمرهم. فقد سجل شعبنا الإيراني مشاهد من الجهاد عبر هذه التوجيهات تركت لأعظم الامبراطوريات الخسائر وكان شهدائهم علماً شاهراً بنصرعظيم حققه مقابل إتحاد قوى التاريخ.

وأعرب نائب القائد العام للحرس الثوري عن إعتزازه لإمتداد لهيب نفوذ النظام الاسلامي الى شرق البحر الابيض المتوسط ولتحوّل إيران الى بلد يمسك بعصم الاُمور ويحلّ العقد مشهراً بفشل جميع سياسات الأعداء التي واجهونا بها عبرحصار وحروب نفسية وإرعاب وكيفية ولادة قوات كفوءة في العراق وسوريا واليمن قلبت الموازين.

في سياق آخر وفي معرض تأكيده على ضرورة التحلي بالوعي والبصيرة، قال وزير الأمن الإيراني السابق حجة الإسلام حيدر مصلحي، إن الأعداء قد دسوا مؤامرات جديدة لمواجهة الثورة والنظام الإسلامي مما يتطلب توخي الحذر والتحلي بالوعي أكثر من أي وقت مضى.

وأشار مصلحي خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لملحمة 30 كانون الأول/ديسمبر في مدينة رشت (شمال)، الى المؤامرات الكبيرة التي واجهتها الثورة الإسلامية خلال العقود الاربعة المنصرمة منذ انتصارها ولحد الآن، وأضاف، ان نظام الغطرسة العالمية لن يكف عن مؤامراته متى ما واصلت الثورة الإسلامية الحركة في مسارها نحو الأمام ومتى ما استمر النهج الثوري بين أبناء الشعب.

وأضاف، انه قد تم نشر ما يزيد عن 14 مليون مقالة من قبل أعضاء الهيئات العلمية في الجامعات الأميركية والأوروبية مما يشير الى انهيار الإستكبار العالمي واعتبروا خلال مقالاتهم الثورة الإسلامية منشأ لهذا الإنهيار.

وصرح، ان الإستكبار العالمي قد كون داعش بتمويل من الكيان السعودي في سبيل تفشي ظاهرة الإسلامفوبيا لكن هذه الظاهرة هي التي أدت الى إقبال المفكرين في أرجاء العالم على معرفة الإسلام.

وشدد، ان العقوبات لا تستطيع أن تعرقل مسيرتنا مضيفا اننا نستطيع أن نواجه العقوبات وهذا لا يتطلب سوى إرادة الشعب وعزمه وانه لمن الضروري تحقيق الإقتصاد المقاوم بكل ما للكلمة من معنى.