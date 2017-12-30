خلال 9 أشهر تصدير بضائع بقيمة أكثر من مليار دولار من جمارك كرمانشاه أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) عن تصدير بضائع بقيمة مليار و439 مليوناً و231 ألفاً و431 دولاراً وبزنة 3 ملايين و193 ألفاً و136 طناً من الجمارك والأسواق الحدودية بالمحافظة الى خارج البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، وقال: ان هذا الحجم سجل نمواً بنسبة 2 بالمائة من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.