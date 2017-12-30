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رقم الخبر: 210435 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: اقتصاد  
تصدير بضائع بقيمة أكثر من مليار دولار من جمارك كرمانشاه
خلال 9 أشهر

تصدير بضائع بقيمة أكثر من مليار دولار من جمارك كرمانشاه

أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) عن تصدير بضائع بقيمة مليار و439 مليوناً و231 ألفاً و431 دولاراً وبزنة 3 ملايين و193 ألفاً و136 طناً من الجمارك والأسواق الحدودية بالمحافظة الى خارج البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية، وقال: ان هذا الحجم سجل نمواً بنسبة 2 بالمائة من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف خليل حيدري، في حديث لمراسل (إرنا) السبت: ان أهم السلع المصدرة من جمارك المحافظة شملت البلاط والسيراميك والأدوات المنزلية والمنظفات وأنواع الحاويات البلاستيكية والميلامين وأجهزة التبريد ومواد الإنشاء وأنواع المواد الغذائية والحديد. وصرح بأن غالبية هذه السلع تم تصديرها الى العراق و39 بلداً.

 
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