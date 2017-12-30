أكد الوزير الاقليمي لشمال غانا سليفو سعيد، خلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في أكرا نصرت الله مالكي، أكد على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في القطاعات الزراعية والتجارية.

وأعلن الوزير الاقليمي لشمال غانا استعداد منطقته للتعاون مع ايران خاصة في المجالات التجارية والثقافية والتعليمية. وأشار سليفو الى إقامة الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين في الشهر الماضي في أكرا بحضور وزير الجهاد الزراعي الايراني محمود حجتي، مؤكداً ان العلاقات بين ايران وغانا ودية وستتعزز أكثر فأكثر في المستقبل.

من جانبه، قال السفير الايراني في غانا: ان جميع الأديان بما فيها الاسلام تؤكد على ضرورة الوحدة والأخوة والسلام، والجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى لإرساء السلام والأخوة في العالم خاصة في أفريقيا.

وسافر السفير مالكي مؤخراً الى شمال غانا ومنطقة تماله والتقى هناك بمسؤوليها خاصة سليفو سعيد وزير المنطقة الشمالية والنائب في البرلمان، وإمام المسلمين والشيعة في المنطقة وزعيم التيجانية في شمال غانا.