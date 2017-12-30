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رقم الخبر: 210433 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: اقتصاد  
متوسط سعر الخام الإيراني الخفيف يتجاوز الـ63 دولاراً للبرميل

متوسط سعر الخام الإيراني الخفيف يتجاوز الـ63 دولاراً للبرميل

سجل سعر الخام الايراني الخفيف ارتفاعاً بواقع 13 سنتاً الى 36ر63 دولار للبرميل، في غضون الأسبوع المنتهي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017. وبلغ معدل الخام الايراني الخفيف منذ مطلع يناير/ كانون الثاني حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، سعر 2ر52 دولار.

من جهة ثانية، صعد متوسط الخام الايراني الثقيل (من خامات أوبك) بواقع 52 سنتاً الى 01ر61 دولار للبرميل. فيما سجلت خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 84ر61 دولار للبرميل في الأسبوع المنتهي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بنمو 13 سنتاً عن الأسبوع السابق.

 
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