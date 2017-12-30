متوسط سعر الخام الإيراني الخفيف يتجاوز الـ63 دولاراً للبرميل سجل سعر الخام الايراني الخفيف ارتفاعاً بواقع 13 سنتاً الى 36ر63 دولار للبرميل، في غضون الأسبوع المنتهي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017. وبلغ معدل الخام الايراني الخفيف منذ مطلع يناير/ كانون الثاني حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، سعر 2ر52 دولار.