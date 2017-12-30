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رقم الخبر: 210432 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: اقتصاد  
إنطلاق قطار نقل الحاويات من الصين إلى إيران
مروراً بقرغيزيا وتركمانستان

إنطلاق قطار نقل الحاويات من الصين إلى إيران

أفاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) من باكو يوم السبت، بإنطلاق قطار نقل الحاويات التجريبي الذي يصل الصين بإيران خلال 14 يوماً، وذلك مروراً بقرغيزيا وتركمانستان.
وأوضح المصدر نفسه، ان الطريق السككي بين ايران والصين يبدأ من مدينة جانشا في ولاية هونان الصينية، ثم يتجه عبر طريق التين كوي- بولاشاك السككي في كازاخستان، ومن ثم تركمانستان وصولاً الى طهران.
وتبلغ مسافة طريق جانشا- طهران السككي (مروراً بكازاخستان وتركمانستان) 10 آلاف و297 كيلومتراً، ومن المقرر أن يصل القطار التجريبي هذا الى مقصده في غضون 14 يوماً لتكون أقصر فترة مقارنة بالنقل البحري.
وفي السياق نفسه، ذكر موقع (تركمانستان رو) الإلكتروني الإعلامي، ان انطلاق القطار جاء بمبادرة من جمهورية تركمانستان وفي إطار قرار الأمم المتحدة بشأن تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال الشحن والنقل وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في هذا الخصوص.
 

 
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