تم تدشين خط الملاحة البحرية بين ميناء خرمشهر وميناء صحار بسلطنة عمان بحضور مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية هادي حق شناس، ومحافظ خوزستان (جنوب غرب)، وسفير عمان لدى طهران وجمع من المسؤولين المحليين.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، السبت، ان عوامة نقل بسعة 3 آلاف طن وإمكانية تحميل 262TEU مع إمكانية نقل حاويات مجمدة سوف تترد في الخط الملاحي بين خرمشهر وصحار مرة كل أسبوعين.

وأشار التقرير إلى أن الخط الملاحي المذكور قامت بتدشينه شركة إيرانية من القطاع الخاص بالتنسيق مع غرفة التجارة الإيرانية-العمانية المشتركة وبالتعاون مع سفارة إيران لدى مسقط. ولفت إلى أن بإمكان رجال الأعمال الإيرانيين أن ينقلوا بضائعهم وسلعهم عبر هذا الخط الملاحي إلى سلطنة عمان ومنها إلى إيران.

يذكر أن أول خط ملاحي لنقل البضائع بين إيران وعمان تم تدشينه بين ميناء بندرعباس (جنوب) وميناء صحار في أبريل عام 2015.

وقال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية: ان خط الملاحة الجديد بين إيران وعمان يمكنه أن ينقل المنتجات الزراعية والبتروكيماويات والمواد البروتينية والمواد الإنشائية.