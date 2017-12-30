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رقم الخبر: 210430 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: اقتصاد  
تخصيص محلات تجارية ومخازن في سوق الرويس القطري للتجار الإيرانيين

تخصيص محلات تجارية ومخازن في سوق الرويس القطري للتجار الإيرانيين

أعلن رئيس غرفة التجارة في ميناء بوشهر عن تخصيص قطر 40 محلاً تجارياً ومخازن في سوق ميناء الرويس لبيع المنتجات الأجنبية للتجار ورجال الأعمال في محافظتي بوشهر وهرمزكان (جنوب ايران).

وأضاف خورشيد كزدرازي، السبت، في تصريح لمراسل (إرنا): ان تخصيص المحلات والمخازن للتجار الايرانيين يشكل فرصة مناسبة لرجال الأعمال والمنتجين في محافظتي بوشهر وهرمزكان لعرض منتجاتهم وسلعهم في هذا السوق. وأشار كزدرازي الى عرض التجار الايرانيين أنواع الفواكه المجففة والمكسرات والسجاد والصناعات اليديوية في السوق الحدودية بميناء الرويس القطري.

يذكر أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) أعلنت في 17 ديسمبر وعبر حسابها بموقع (تويتر)، عن بدء تشغيل (سوق الميناء) بميناء الرويس لبيع المنتجات الأجنبية المتنوعة القادمة على متن السفن التجارية.

 
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