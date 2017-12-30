أعلن عضو لجنة مواءمة الموازنة بمجلس الشورى الاسلامي، عن استهداف الحكومة خلق 05ر1 مليون فرصة عمل في السنة المالية المقبلة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2018.

وأوضح النائب مهرداد لاهوتي، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان اجتماع لجنة المواءمة انعقد يوم السبت، بمشاركة محمد باقر نوبخت رئيس منظمة الموازنة والتخطيط، وبيجن زنكنة وزير النفط، ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد والمالية، وناقش الدعم النقدي وأسعار المحروقات وفرص العمل قبل الخوض في المواضيع الرئيسية المختصة بمشروع قانون السنة المالية الجديدة.

وأشار لاهوتي الى أن رئيس منظمة التخطيط والموزانة أكد بالاجتماع، استهداف خلق مليون وخمسون ألف فرصة عمل في السنة المقبلة وتخصيص لهذا الشأن مبلغ 730 مليار ريال (الدولار= 36 ألف ريال). وبين لاهوتي أن وزير النفط من جانبه أشار الى اعتماد سعر 55 دولاراً للبرميل والسعر الرسمي للدولار عند 33 ألف ريال في مشروع الموازنة، مستبعداً ارتفاع أسعار النفط بالوضع الراهن. مضيفاً: ان عائدات النفط تبلغ 101 تريليون تومان (الدولار=3600 تومان) إزاء بيع 4ر2 مليون برميل نفط يومياً.