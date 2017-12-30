إعتبر المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة ان تنمية الصادرات تتصدر أولوية قائمة سياسات الحكومة الايرانية الحالية حتى عام 2022 في إطار خطتها التنموية السادسة.

وأضاف رحيم صفوي، السبت، في لقاء جمعه بالمساعد الثقافي لمنطقة أنزلي التجارية الحرة: ان رفع نسبة الصادرات عبر تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم وتوظيف أسواق الدول المطلة على بحر قزوين هما من الأهداف التي يمكن بلوغها عبر إستثمار كفاءات هذه المنطقة ومجتمع كاسبين الميناوي.

وأشار صفوي إلى وجود سوق تتكون من مستهلكين يبلغ عددهم 200 مليون مستهلك في الدول المطلة على بحر قزوين خاصة روسيا تدر بعوائد تبلغ عشرات المليارات من الدولارات. ووصف منطقة أنزلي التجارية الحرة بالمتقدمة في عمليات التصدير.

وشدد رحيم صفوي على أن المواصلات التركيبية من أهم ميزات تنمية منطقة أنزلي التجارية الحرة ومن الضروري الإسراع في إكمال مشروع سكك الحديد الواصل بين مدن قزوين ورشت وأنزلي وآستارا الواقعة جميعاً في هذه المنطقة.

ونظراً إلى التطور الملحوظ في تنمية البنى التحتية السياحية في هذه المنطقة والزيارة السنوية لستة ملايين سائح لها، لفت رحيم صفوي إلى وجود مساحة أوسع لاستقطاب عدد أكبر من السياح في منطقة أنزلي التجارية الحرة.