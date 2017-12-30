وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الايرانية، في تقرير لها، ان قاعة المنتجات الصناعية والتعدينية في البورصة شهدت مبيعات 82 ألفاً و149 طناً من السلع بقيمة 82 مليون دولار عبر بيع 75 ألفاً و657 طناً من الصلب، و4100 طن نحاس، و80 طن موليبيدن مكثف، و12 طن مكثف المعادن الثمينة، و2ر12 ألف طن ألمينيوم، و100 طن خارصين.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية بيع 255 ألفاً و126 طناً من السلع بقيمة 141 مليون دولار. وبيع في القاعة المذكورة 78 ألفاً و725 طن قير، و51 ألفاً و610 أطنان مواد بوليمرية، و63 ألفاً و145 طن فكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و5ر24 ألف طن لوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و21 ألفاً و209 أطنان مواد كيميائية، و13 ألفاً و140 طن كبريت، فضلاً عن 700 طن عازل رطوبة بجانب 598 طناً من زيت البارافين. كما بلغت مبيعات القاعة الزراعية 70 ألفاً و407 أطنان من السلع بقيمة تخطت 2ر20 مليون دولار.