* بيان لكتائب حزب الله بالذكرى السنوية السادسة للهزيمة الاميركية في العراق * القبض على مسلحين استهدفوا القوات الأمنية وسط كركوك * العثور على مضافة لداعش تحوي 22 ناسفة غرب كركوك * حشد الحويجة ينفي سيطرة داعش على أي منطقة بالقضاء * (دولة القانون) يحذر من مشاورات سرية بين بغداد واربيل

بغداد/نافع الكعبي - أصدرت المقاومة الاسلامية - كتائب حزب الله - المكتب السياسي في العراق، بياناً حول الذكرى السنوية السادسة للهزيمة الاميركية في العراق والانتصار التاريخي، الذي حققه الشعب والمقاومة الاسلامية، على جيش الاحتلال الامريكي، محذرة اعداء الانسانية، من ان تسول لهم اوهامهم، انهم قادرون على تدنيس ارض العراق ثانية. في وقت أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، السبت، ان الفاسدين الذين استولوا على اموال الدولة هم من تسببوا بدخول ارهاب داعش للعراق، مشددا بالقول: سنستمر بملاحقة الارهابيين في كل مكان بالعراق حتي القضاء على آخر اوكارهم.

وجاء في بيان الكتائب: تمر علينا هذه الايام، الذكرى السنوية السادسة للانتصار التاريخي، لشعبنا ومقاومتنا الاسلامية، على جيش الاحتلال الامريكي، الذي اضطر صاغرا وتحت تأثير ضربات مجاهدينا، الى سحب قواته من العراق نهاية عام 2011، بعد احتلال دام ما يقارب التسع سنين، اثبت فيها المقاوم العراقي الاصيل، ان ارادته اقوى من كل قوى الطغيان والعدوان، وأذاق فيها الاحتلال، هزيمة استراتيجية مدوية، لأقوى جيش في العالم، كما كانوا يصفون انفسهم، ولقد كان للمقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، دور حاسم في هزيمة امريكا، واجبارها على سحب قواتها، حتى قبل الموعد المقرر، في الإتفاقية المبرمة مع الحكومة العراقية، بعد محاولات للالتفاف عليها، لابقاء اعداد كبيرة من جنوده بحجج مختلفة، ولكنها فاجأت الجميع، بالفرار تاركة معسكراتها في ليلة ظلماء.

ان تزامن ذكرى هذا الانتصار، مع الانجاز التاريخي الكبير، الذي حققه الشعب العراقي، في القضاء على عصابات داعش الاجرامية، له دلالات واضحة، وارتباط وثيق، فتحرير العراق من الاحتلال الامريكي، اجهض مخططا شيطانيا، للهيمنة المباشرة على مقدراتنا وسيادتنا وثرواتنا، وتقسيم بلدنا وتجزئته، وان تطهير العراق من رجس عصابات داعش، المدعومة من امريكا وبعض القوى الاقليمية والمحلية، اجهض الصفحة الثانية، من هذا المخطط التآمري الخبيث، الذي استهدف شعبنا وارضنا ومقدساتنا ووجودنا، وقد سطر ابناء العراق، من فصائل المقاومة الاسلامية، والحشد الشعبي، وقواتنا الامنية، ملحمة بطولية توجت بنصر تاريخي، حفظ وحدتنا وسيادتنا وكرامتنا، والفضل فيها لدماء الشهداء والجرحي، وتضحيات المجاهدين الابطال.

* القبض على مسلحين استهدفوا القوات الأمنية وسط كركوك

ميدانياً، افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة من جهاز مكافحة الارهاب القت القبض على مسلحين اثنين متهمين بقضايا ارهابية وجنائية وسط محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح صحافي: إن قوة من جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من القاء القبض على مسلحين اثنين كانا يستقلان عجلة مدنية في حي الاسكان وسط كركوك، مبينا ان المسلحين متهمين بقضايا جنائية وإرهابية ضد القوات الامنية والمدنيين في المحافظة.

وفي السياق، اعلن قائد عملية فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي، عن اعتقال شخص بتهمة قتل عنصري أمن شمالي كركوك قبل يومين، فيما أكد ان الحادث جنائي وليس ارهابيا، وقال السعدي في بيان صحفي مقتضب في ما يخص استشهاد المنسوبين لمديرية استخبارات وأمن كركوك، على عجاج ونبز سالار محمد، فقد تم تحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه من قبل قطعاتنا، واضاف السعدي: إن الحادث جنائي وليس ارهابيا.

وشن مسلحون مجهولون، هجوما بقذيفتين صاروخيتين على دورية عسكرية عراقية في كركوك، فيما اصيب خمسة من افراد الحشد الشعبي بانفجار قنبلتين موضوعتين على قارعة الطريق في الضاحية الغربية للمدينة. وبحسب مصدر أمني، فإن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفتي (RBG 7) على دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في حي الاسكان شمال شرقي كركوك، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، فيما لاذ المهاجمون بالفرار عقب تنفيذهم الهجوم. وتتولي قوات مكافحة الارهاب العراقية حاليا مسؤولية الأمن في كركوك وهي الاكثر تعرضاً للهجمات.

وفي الأثناء وبمحيط كركوك، أصيب خمسة من افراد الحشد الشعبي بانفجار عبوتين ناسفتين على دورية لهم في الضاحية الجنوبية الغربية للمدينة. وقالت مصادر محلية: إن التفجير المزدوج وقع في بلدة الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك). وشهدت الحويجة في الأيام القليلة الماضية سلسلة هجمات وعمليات اغتيال طالت ضباطا ومسؤولين في الحشد الشعبي اعلن تنظيم داعش لاحقاً مسؤوليته عنها.

وعلى صعيد متصل، عثرت القوات الامنية، على مضافة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تحتوي على 22 عبوة ناسفة، خلال عملية في قرية الربزة غرب محافظة كركوك.

وقال مصدر امني في تصريح صحافي: أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم العثور على مضافة لداعش في احد الأبزال في قرية الربزة (ناحية الرياض) غرب كركوك.

وبين، أن المضافة تحتوي على 22 عبوة ناسفة ودراجة نارية.

وفي صلاح الدين، افاد مصدر امني، باستشهاد اربعة اشخاص بهجوم لتنظيم داعش في صلاح الدين. وقال المصدر: إن مجموعة من عناصر داعش هاجمت ناحية الاسحاقي في صلاح الدين، وقتلت 4 اشخاص. في حين أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي محور تكريت، عن تحرير مختطف وتسليمه الى قيادة عمليات صلاح الدين، مشيرةً الى إلقاء القبض على الخاطفين.

وقالت المديرية في بيان: إنها وبالاشتراك مع قطعات الحشد الشعبي المتواجدة في القاطع حررت مختطفاً وسلمته الى عمليات صلاح الدين، وأضافت المديرية في بيانها: أنه تم إلقاء القبض على الخاطفين.

وفي ديالى، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، السبت، عن تدمير مضافة لـ (داعش) تضم كميات كبيرة من المتفجرات شمالي محافظة ديالى.

وقال العزاوي في حديث للسومرية نيوز: إن مفارز قتالية من الفرقة الخامسة نفذت، السبت، عملية تمشيط واسعة في أطراف حاوي العظيم، (75 كم شمال بعقوبة)، أسفرت عن ضبط مضافة داعشية تحتوي على كميات كبيرة من العتاد والمتفجرات.

وأضاف العزاوي: إن القوة قامت بتدمير المضافة بما فيها، والتي كانت تستخدم من قبل تنظيم داعش الإرهابي لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي. وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن تمكنها من تحرير مختطف في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي.

الى ذلك، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الجمعة، عن تدمير منظومة (انترنيت داعش) بعملية نوعية لطيران الجيش شمال شرقي ديالي.

وقال العزاوي في حديث صحافي: إن طيران الجيش نفذ عملية نوعية في عمق وادي ثلاب، (90 كم شمال شرقي بعقوبة)، اسفرت عن تدمير ثلاث مضافات أرضية لتنظيم داعش، مشيرا الى أن أحد المضافات كانت تضم منظومة انترنيت التنظيم.

واضاف العزاوي، أن التمشيط الجوي الدقيق لطيران الجيش قاد الى كشف ثلاث مولدات كبيرة لداعش كانت تزود مضافاته بالطاقة الكهربائية تم تدميرها بالكامل، لافتا الى أن العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

* حشد الحويجة ينفي سيطرة داعش على أي منطقة بالقضاء

نفى المتحدث باسم حشد الحويجة، محمد خورشيد أي سيطرة لتنظيم داعش وخلاياه على مناطق في القضاء.

وقال خورشيد في حديث صحافي: إن هنالك خلايا نائمة لعناصر تنظيم داعش متجمعه في قرى نائية محاذية لجبال حمرين تقوم بالهجمات والاغتيالات في القضاء بين فترة وأخرى.

واضاف: إن تعزيزات من الفرقة التاسعة المدرعة وصلت الى الحويجة وسيتم شن حملة عسكرية على تلك المناطق للقضاء على تلك الخلايا وتعزيز الامن والاستقرار في القضاء.

* العثور على 80 جثة قرب سنجار غرب نينوى

وفي غضون ذلك أعلن ممثل كوتا الايزيديين في مجلس النواب، حجي كندور، أن الجهات التي تبحث عن مقابر الايزيديين عثرت على 80 جثة قرب سنجار غرب نينوى.

وقال كندور: إن تنظيم داعش قام بخطف نساء كثر من سنجار وعزل النساء الكبيرات والمعوقات عن صغيرات السن اللواتي تم سبيهن، مبينا أن التنظيم دفن حوالي 80 امرأة من كبيرات السن والمعوقات وبعضهن احياء. وأضاف: إن التنظيم دفن النساء في حوض للأسماك تم اكتشافه من قبل الجهات المدنية التي تبحث عن مقابر الايزيديين وتعمل بشكل مباشر معنا.

* فرنسا تتسلم 3 أطفال لفرنسيين دواعش

أفادت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، أن باريس تسلمت ثلاثة أطفال لزوجين فرنسيين سافروا للقتال في العراق، بينما والدتهم لا تزال محتجزة في العراق من قبل السلطات المحلية برفقة طفل رابع صغير.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأطفال الثلاثة الذين عادوا لفرنسا في 18 ديسمبر تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، وأنه تم تسليمهم مؤقتا لعائلة وافقت على استضافتهم.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان – نقلا عن وسائل إعلام – إن عملية إعادة الأطفال تمت بالتنسيق مع السلطات العراقية وأنه قد تم وضعهم تحت وصاية الجهات القضائية المعنية، مضيفا أنه لن يمكنه الإفصاح عن تفاصيل أخرى لأسباب أمنية.

* التحالف الدولي: نفذنا 14104 ضربة ضد داعش بالعراق

اعلن التحالف الدولي، تنفيذه 14 ألفا و104 ضربة ضد مواقع تنظيم (داعش) الارهابي في العراق منذ 2014.

وقال مدير المكتب الإعلامي للتحالف الدولي توماس فيل لوكالة (الأناضول): إن عدد ضربات التحالف الدولي بلغ إجمالي منذ أيلول 2014 وحتي 27 كانون الأول 2017 في العراق، 14104 ضربة.

وأضاف فيل، أن تنفيذ الضربات هي جزء من عملية العزم الصلب وهي عملية تدمير داعش في العراق وسوريا.

وأوضح فيل، أن عام 2015 كان لدى داعش ما بين 3500 الى 4500 عنصر يحاولون فرض خلافتهم المزيفة على شعبي العراق وسوريا، واليوم تقدر أعدادهم بالعراق وسوريا 1000 إرهابي.

* العبادي: ماضون بملاحقة الدواعش في العراق

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، ان الفاسدين الذين استولوا على اموال الدولة هم من تسببوا بدخول ارهاب داعش للعراق.

وقال العبادي في كلمة له خلال المهرجان التي اقامته فرقة العباس القتالية بمناسبة النصر، وحضرته وسائل إعلام: لن نسمح للفاسدين مجدداً بسرقة الاموال بحجة تقديم الخدمات للمواطنين.

واضاف: انه سنستمر بملاحقة الارهابيين في كل مكان بالعراق حتى القضاء على آخر اوكارهم، داعياً الى تشكيل لجان شعبية لمتابعة ورعاية عوائل الشهداء.

* النجباء: مستعدون للدفاع عن القدس الشريف

أكد الامين العام لحركة (النجباء) بالعراق خلال اللقاء مع احمد عقل على ضرورة وحدة الامة الاسلامية في مواجهة الاستكبار العالمي، معلنا عن استعداد النجباء للدفاع عن القدس الشريف.

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن سفير فلسطين في العراق احمد عقل بعد تصريحات ترامب المنحازة للصهاينة ضد قبلة المسلمين الأولى حضر في مقر المقاومة الاسلامية حركة النجباء المركزي في بغداد والتقى بالأمين العام للحركة الشيخ اكرم الكعبي.

وتباحث الطرفان مجمل التطورات في المنطقة، مؤكدين على ضرورة مواجهة الصهاينة والاستكبار العالمي.

* تحذير من مشاورات سرية بين بغداد واربيل

حذرت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، السبت، من مشاورات سرية تجري بين بغداد واربيل تتضمن (تنازلات داخلية) لرئيس كردستان السابق مسعود البارزاني لضمان دعمه لبعض الاطراف (دون تسميتها) بعد الانتخابات، داعية الى إطلاع الشعب العراقي على سير المفاوضات بين المركز وكردستان.

وقالت النائبة عالية نصيف في تصريح صحفي: إن المشاورات والمفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يجب ان تستند على قواعد سليمة لا تتجاوز الثوابت الوطنية والسيادة ووحدة العراق، محذرة من تكرار سيناريو المفاوضات السابقة مع الإقليم التي سرعان ما جرى الانقلاب عليها.

* نيجرفان البارزاني يتلقي رسالة من رئيس الوزراء الايطالي

أعلنت رئاسة حكومة منطقة كردستان العراق، عن تلقي نيجرفان البارزاني رسالة من رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني.

وبينت أن الأخير أعرب عن أمله بالإسراع في بدء الحوار بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل بين الطرفين وفق الدستور.