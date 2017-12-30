وفاة أحد ضحايا واقعة الدهس في ملبورن باستراليا قالت شرطة ولاية فكتوريا الاسترالية يوم السبت: إن رجلا يبلغ من العمر 83 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد أن دهسه سائق في هجوم أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا في وسط ملبورن الشهر الجاري.