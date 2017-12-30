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|رقم الخبر: 210424
|تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017
|الوقت: 17:28
|الاقسام: دوليات
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وفاة أحد ضحايا واقعة الدهس في ملبورن باستراليا
قالت شرطة ولاية فكتوريا الاسترالية يوم السبت: إن رجلا يبلغ من العمر 83 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد أن دهسه سائق في هجوم أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا في وسط ملبورن الشهر الجاري.
وتوفي أنطونيوس كروكاريس المقيم بضاحية نورثكوت في ملبورن، ليصبح أول من يلقى حتفه في الواقعة التي دهس فيها سائق يقود سيارة بيضاء عشرات المارة في شارع فليندرز بحي الأعمال بوسط المدينة في 21 ديسمبر كانون الأول. وقد يواجه الآن سائق السيارة سعيد نوري تهمة القتل. وهو يواجه الآن 19 تهمة بالشروع في القتل وتهمة التصرف بطريقة تعرض الأرواح للقتل.
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