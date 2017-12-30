جمهورية الكونغو تفرج عن أمريكي محتجز قالت السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو يوم الجمعة: إن السلطات أفرجت عن مارسيل بيكا الذي يحمل الجنسية الأمريكية وكان محتجزا منذ نحو عامين.