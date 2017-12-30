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رقم الخبر: 210423 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: دوليات  
جمهورية الكونغو تفرج عن أمريكي محتجز

جمهورية الكونغو تفرج عن أمريكي محتجز

قالت السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو يوم الجمعة: إن السلطات أفرجت عن مارسيل بيكا الذي يحمل الجنسية الأمريكية وكان محتجزا منذ نحو عامين.

 وقالت جاكلين موروت المتحدثة باسم السفارة لرويترز: نحن سعداء لإطلاق سراح السيد بيكا. نشكر الحكومة الكونجولية على هذا الإجراء. ونأمل أن يتمكن السيد بيكا من العودة لأسرته في الولايات المتحدة. وكان بيكا، وهو عقيد متقاعد من القوات المسلحة الكونجولية، هاجر للولايات المتحدة عام 1999 وأصبح مواطنا في عام 2005.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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