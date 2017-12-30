اعتقال شخص خطط لتنفيذ هجمات في بريطانيا اعتقلت السلطات البريطانية شخصا، للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات إرهابية، في إطار حملة أمنية مشددة مع تزايد المخاوف من عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد.