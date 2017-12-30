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رقم الخبر: 210422 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: دوليات  
اعتقال شخص خطط لتنفيذ هجمات في بريطانيا

اعتقال شخص خطط لتنفيذ هجمات في بريطانيا

اعتقلت السلطات البريطانية شخصا، للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات إرهابية، في إطار حملة أمنية مشددة مع تزايد المخاوف من عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد.

وتم اعتقال الشخص البالغ من العمر 21 عاما، مساء الجمعة، في شيفيلد شمالي إنجلترا، ليكون خامس شخص يعتقل في المنطقة نفسها، بالتهمة ذاتها. وتجري قوات الأمن البريطانية حملة تفتيش في مبنيين اثنين في العاصمة لندن. وتعرضت بريطانيا على مدى الأعوام الماضية لعدة هجمات إرهابية نفذها تنظيم داعش الارهابي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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