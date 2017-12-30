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رقم الخبر: 210421 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 17:26 الاقسام: دوليات  
إعادة تشكيل حكومة مالي

إعادة تشكيل حكومة مالي

قال مكتب الرئاسة في مالي إن رئيس الوزراء عبد الله إدريس مايجا وأعضاء حكومته قدموا استقالاتهم يوم الجمعة.

ولم يقدم مكتب الرئاسة سببا للاستقالة الجماعية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشغل مايجا منصب مدير حملة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل أو أن يرشح نفسه ليكون خلفا لكيتا. وقال مكتب الرئاسة في بيان إن الرئيس سيعين قريبا حكومة جديدة. وستكون هذه خامس حكومة تخدم في عهد كيتا منذ انتخابه في 2013.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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