ولم يقدم مكتب الرئاسة سببا للاستقالة الجماعية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشغل مايجا منصب مدير حملة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل أو أن يرشح نفسه ليكون خلفا لكيتا. وقال مكتب الرئاسة في بيان إن الرئيس سيعين قريبا حكومة جديدة. وستكون هذه خامس حكومة تخدم في عهد كيتا منذ انتخابه في 2013.