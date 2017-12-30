قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يفكر في إعادة تطبيق برنامج للهجرة كان يحمي المهاجرين صغار السن من الترحيل إلا إذا حصل على تعهد من الديمقراطيين بمساعدته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإنهاء برامج أخرى للهجرة.

والجدل بشأن الهجرة سيكون قضية محورية في واشنطن في مطلع العام الجديد قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وأنهى ترامب في سبتمبر أيلول برنامج (داكا) الذي يحمي مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال من الترحيل وأمهل الكونجرس حتى مارس آذار لطرح حل طويل الأجل. ويرغب الديمقراطيون في استمرار البرنامج.

وقال ترامب على تويتر يوم الجمعة: أبلغت الديمقراطيين، وهم على دراية كاملة، بأنه لا يمكن (إعادة) داكا دون السور المطلوب بشدة على الحدود الجنوبية وإنهاء البرنامج المروع تشين ميجريشن ونظام اليانصيب السخيف وغيرهما.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 ببناء سور على الحدود مع المكسيك ويواصل الدعوة لذلك علنا منذ انتخابه.

* الجيش الأميركي يقبل تجنيد المتحولين جنسيا

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) قبول انضمام المتحولين جنسيا للجيش الأمريكي اعتبارا من يوم الاثنين بموجب أحكام صادرة من محكمتين اتحاديتين بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدم الطعن على هذه الأحكام التي رفعت حظرا كان قد فرضه على تجنيد هذه الفئة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون هيذر باب "بموجب حكم المحكمة تستعد وزارة الدفاع للبدء في قبول طلبات المتحولين جنسيا للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، ويجب أن تنطبق جميع الشروط المطلوبة على المتقدمين بالطلبات".

من جهته اعتبر المحامي في جماعة الدفاع عن الشواذ والمتحولين جنسيا جينيفر ليفي أن قرار عدم الطعن "نبأ سار"، مضيفا "أرجو أن يكون معنى هذا أن الحكومة باتت ترى أن ما من سبيل لتبرير الحظر وأن هذا ليس في صالح الجيش ولا بلدنا".

وكانت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، قد رفضتا الأسبوع الماضي طلب الإدارة الأمريكية وقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة والتي تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مسؤول في وزارة العدل إن الإدارة لن تطعن على هذه الأحكام، مضيفا أن وزارة الدفاع ستنشر دراسة مستقلة بشأن هذه الأمور في الأسابيع المقبلة. وبدلا من الطعن على هذا الحكم المؤقت قبل حدوث ذلك، قررت الإدارة انتظار دراسة وزارة الدفاع، وستواصل في الوقت ذاته الدفاع عن سلطة الرئيس القانونية أمام المحكمة الجزئية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت وزارة الدفاع إنها شكلت لجنة من كبار المسؤولين لدراسة كيفية تطبيق أمر أصدره ترمب يحظر تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش. وسيتعين على الوزارة تقديم خطة لترمب في موعد أقصاه 21 فبراير/شباط المقبل.

وقال محامو الجنود الحاليين المتحولين جنسيا ومحامون عن متحولين آخرين راغبين في الانضمام للجيش إنهم توقعوا أن تطعن الإدارة الأميركية على الأحكام أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، وعبروا عن أملهم في ألا يحدث ذلك.