  • السبت ١١ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210419 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 17:09 الاقسام: محليات  
طائرة سوخوي 25 تابعة للحرس الثوري تختبر صاروخ (بينا) الموجه ليزرياً

طائرة سوخوي 25 تابعة للحرس الثوري تختبر صاروخ (بينا) الموجه ليزرياً

جرت عملية اختبار لصاروخ (بينا) الموجه ليزرياً عبر اطلاقه من مقاتلة سوخوي 25 تابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن قاذفة تابعة للقوات الجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية أطلقت صاروخ بينا الذي يوجه بالليزر وله عدة استخدامات: أرض – جو، وجو – أرض، وقد تم انتاجه على يد الأخصائيين في وزارة الدفاع الايرانية.
ويتمتع هذا الصاروخ بإمكانيات تكتيكية وتدميرية عالية جدا، كما يتمتع بإمكانية كبيرة ودقيقة لإصابة الهدف كونه مزود بإمكانية التوجيه الليزري.
وقد انتشرت مقاطع تصويرية حول إطلاق الصاروخ بواسطة مقاتلة سوخوي 25 تابعة للقوات الجو- فضائية لحرس الثورة الاسلامية وإصابة الهدف ضمن عملية اختبار الصاروخ الموجه ليزرياً.
 
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1816 sec