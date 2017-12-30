جرت عملية اختبار لصاروخ (بينا) الموجه ليزرياً عبر اطلاقه من مقاتلة سوخوي 25 تابعة لحرس الثورة الاسلامية في ايران.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن قاذفة تابعة للقوات الجو فضائية لحرس الثورة الاسلامية أطلقت صاروخ بينا الذي يوجه بالليزر وله عدة استخدامات: أرض – جو، وجو – أرض، وقد تم انتاجه على يد الأخصائيين في وزارة الدفاع الايرانية.

ويتمتع هذا الصاروخ بإمكانيات تكتيكية وتدميرية عالية جدا، كما يتمتع بإمكانية كبيرة ودقيقة لإصابة الهدف كونه مزود بإمكانية التوجيه الليزري.

وقد انتشرت مقاطع تصويرية حول إطلاق الصاروخ بواسطة مقاتلة سوخوي 25 تابعة للقوات الجو- فضائية لحرس الثورة الاسلامية وإصابة الهدف ضمن عملية اختبار الصاروخ الموجه ليزرياً.