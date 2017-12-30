قالت كوريا الشمالية، السبت، إنها لن تتخلى عن الأسلحة النووية، طالما أن الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون "الابتزاز والمناورات العسكرية" على أعتابها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن البلاد اتخذت هذا الموقف المتكرر السبت، بينما كانت تستعرض أسلحة الدمار الشامل والاختبارات الصاروخية الرئيسية التي أجرتها هذا العام.

ونفذت بيونغ يانغ أقوى تجربة نووية حتى الآن في سبتمبر، وأطلقت ثلاثة صواريخ باليستية عابرة للقارات في البحر في يوليو ونوفمبر، مما أثار مخاوف من أنها قد تكون أقرب من أي وقت مضى من الحصول على ترسانة نووية قادرة على استهداف الولايات المتحدة بشكل فاعل.

وقالت الوكالة: إن "كيان الشمال (كوريا الشمالية) قوة لا تقهر ولا يمكن أن يتم تقويضها أو القضاء عليها".

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، في 29 نوفمبر 2017، أن بلاده أصبحت دولة نووية، بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.

وكان مجلس الأمن فرض، الجمعة، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي. وفيما يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بتدمير كامل" لكوريا الشمالية إذا هاجمت الولايات المتحدة، تصر بيونغيانغ على أن على العالم الآن قبولها كدولة نووية.

من جهة أخرى قال مصدران أمنيان كبيران من أوروبا الغربية، إن ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود في ثلاث مناسبات على الأقل خلال الشهور الأخيرة، وذلك بنقل شحنات في عرض البحر، وفق ما ذكرت رويترز"، السبت.

وقالت مصادر إن إقدام روسيا على بيع النفط أو منتجات نفطية ينتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية. وروسيا ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتملك حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن.

ونقل الشحنات في أكتوبر ونوفمبر يشير إلى أن التهريب من روسيا إلى كوريا الشمالية تطور إلى نقل شحنات في عرض البحر، وذلك منذ ذكرت "رويترز" في سبتمبر أن سفنا من كوريا الشمالية تبحر مباشرة من روسيا إلى بلادها.

وقال المصدر الأمني الأول للوكالة، طالبا عدم نشر اسمه: "نقلت سفن روسية مواد بتروكيماوية إلى سفن من كوريا الشمالية في عدة مناسبات خلال العام وذلك في انتهاك للعقوبات".

وقال مصدر آخر، أكد بشكل مستقل وجود تجارة بين السفن الروسية والكورية الشمالية، إنه لا يوجد دليل على انخراط الحكومة الروسية في العمليات الأخيرة.

وقال المصدر الأمني الأوروبي الثاني: "لا يوجد دليل على أن ذلك تدعمه الدولة الروسية، لكن هذه السفن الروسية تقدم شريان حياة للكوريين الشماليين".

ونفت الصين، الجمعة، تقارير عن بيعها منتجات نفطية بشكل غير مشروع إلى كوريا الشمالية، في انتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستاء من سماح الصين بوصول شحنات نفط إلى بيونغ يانغ.

ويوم الجمعة نفت الصين تقارير عن بيعها منتجات نفطية بشكل غير مشروع إلى كوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستاء من سماح الصين بوصول شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.