دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "تعاون براغماتي" بين بلاده والولايات المتحدة في تمنياته إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة رأس السنة، وفق ما أعلن الكرملين السبت.

وأوضح الكرملين أن بوتين، الذي وجه تمنياته إلى قادة العالم بمناسبة العام الجديد، أكد لترامب "الحاجة الخاصة إلى حوار روسي أمريكي بناء لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".

وتحدث ترامب مرارا عن رغبته في تحسين العلاقات مع بوتين، حيث يرى مراقبون أن روسيا أجهضت طموحات الولايات المتحدة في سوريا وأوكرانيا ولم تقدم دعما يذكر لواشنطن في حل أزمة كوريا الشمالية.

كما تلاحق موسكو مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو الأمر الذي نفاه بوتن جملة وتفصيلا.

من جهة أخرى وصف نائب مجلس الدولة في شبه جزيرة القرم فلاديسلاف غانجارا التصريحات الأوكرانية حول ضعف جسر كيرتش في القرم، بأنها تصريحات عدوانية تظهر نوايا النظام الأوكراني.

وكان النائب السابق لرئيس الأركان الأوكرانية الفريق الاحتياطي إيغور رومانينكو أعلن سابقا أن جسر كيرتش التي تقوم روسيا ببنائه معرض من وجهة النظر العسكرية للغارات الجوية والضربات البحرية والبرية.

وقال غانجارا في حديثه لـ RT، يوم السبت، إن السلطات الأوكرانية ليست قادرة على شيء إلا الإدلاء بتصريحات عدوانية. وأضاف: "اعتبر تصريحات الجنرال الأوكراني عدوانية وسخيفة وتظهر حقيقة النظام الأوكراني الذي يقود حربا ضد شعبه خلال عدة سنوات".

ووصف القرم بـ "حاملة الطائرات في البحر الأسود من وجهة نظر الأمن"، مضيفا أن الجسر سيتم بناؤه خلافا لآمال السلطات الأوكرانية.

من جهته ذكر النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينسيفيتش أن جسر كيرتش يعد بالدرجة الأولى منشأة مدنية لا عسكرية، محذرا في الوقت ذاته من رد موسكو في حال تعرضه للخطر.

وقال: "إنه كلام أطفال وحديث فارغ للجنرال الذي لا يفهم بالكامل التداعيات المحتملة لهذه الأعمال".