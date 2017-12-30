جاء ذلك في رسالة بعثها الجمعة إلى مؤتمر "ماس-أكنا" السنوي الذي انطلقت فعاليات نسخته الـ16 بمدينة شيكاغو الأمريكية، ويعد أكبر مؤتمر للمسلمين في أمريكا والغرب.

وقال أردوغان في رسالته: إن النصر الذي تحقق في منظمة الأمم المتحدة بشأن القدس يظهر مجددا أهمية التضامن والتحرك المشترك لتحقيق الأهداف.

وأشار إلى دعم 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي بادرت تركيا لطرحه من أجل إلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أردوغان "إن هذا النجاح هو بمثابة نقطة تحول بالنسبة للنضال من أجل الحق والعدالة والحرية، وهو نصر للوحدة والتضامن والتكاتف، وقد أثبت للعالم أن هناك قيما لا يمكن شراؤها بالأموال".

وتابع "القدس مدينة عزيزة على قلوبنا، ولا يمكن التضحية بها في سبيل حسابات المصالح، فهي قرة عين المسلمين وكرامتهم وخطهم الأحمر، وينبغي على العالم الإسلامي أن يدرك من الآن فصاعدا قوته الحقيقية".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده "ستواصل كفاحها من أجل القدس بصفتها رئيسة الدورة الحالية لـمنظمة التعاون الإسلامي"، معربا عن أمله في أن يكون هذا الأمر "وسيلة لنهوض واستيقاظ المسلمين".

وشدد على ضرورة "الوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى التغلغل وزرع الخلاف بين المسلمين الذين يمكنهم تجاوز جميع التحديات عندما يكونون كـالبنيان المرصوص".

كما نبه إلى أن مسلمي الولايات المتحدة "يواجهون اليوم اختبارات ومخاطر وتهديدات جديدة"، وأن مؤتمر ماس-أكنا السنوي سيكون مفيدا لمناقشتها.

وجاءت تصريحات اردوغان بينما اختتمت الجمعية الإسلامية الأمريكية يوم السبت، مؤتمرها السنوي بمدينة شيكاغو الأمريكية، مع تركيز في اليوم الثالث والأخير على قضايا الشرق الأوسط والتحديات التي تواجه المسلمين الأمريكيين حيال سياسات الرئيس دونالد ترمب.

ويركز المؤتمر على ملف القدس وقرار ترمب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وعلى سبل تحفيز الأمريكيين المسلمين على الانخراط في العمل السياسي قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس

وأضاف أن المسلمين الأمريكيين يسعون للتحول من قوة راكدة إلى فاعلة، لا سيما مع وجود فرص مهمة لبناء تحالفات مع أقليات أخرى ترى أنها مستهدفة من قبل التيارات العنصرية.

من جهته قال الأمين العام للمجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية أسامة جمال: إن أكثر ما يميز المؤتمر هذا العام أنه يأتي في ظل إدارة ترمب وتحت شعار منع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة والتضييق على الجالية المسلمة.

أما المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية نهاد عوض فاعتبر أن عام 2017 هو الأسوأ في تاريخ المسلمين الأمريكيين من حيث الاعتداءات العنصرية الموجهة إليهم، معتبرا أن العام المقبل قد يحمل "فرصة ذهبية" للمسلمين كي يتحالفوا مع قوى اجتماعية وسياسية أظهرت مساندتها لهم كي يحدثوا تغييرا ويهزموا سياسة ترمب، حسب تعبيره.

وانطلقت الخميس النسخة السادسة عشرة من مؤتمر "ماس-أكنا" السنوي، الذي يعتبر أكبر مؤتمر للمسلمين في الغرب ويحظى بمشاركة آلاف المسلمين من أمريكا الشمالية، حيث عقدت أول جلسة من المؤتمر تحت عنوان "المسلمون الأمريكيون منقسمون لأعراق، متحدون ضد ترمب"، كما حظيت ملفات الحرب في اليمن والأزمة الخليجية باهتمام المتحدثين خلال الفعاليات.

* أنقرة تنتقد تقصير الإتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين السوريين

من جهة أخرى قالت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية يوم السبت: إن نسبة كبيرة من الأموال التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا ما زالت غير مستخدمة بكفاءة لتلبية احتياجاتهم.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تحويل 1.78 مليار يورو (2.14 مليار دولار) فقط من إجمالي ستة مليارات يورو (7.20 مليار دولار)، ينص عليها اتفاقان تم التوصل إليهما في عامي 2015 و2016، إلى وزارات تركية ومنظمات دولية مسؤولة عن تطبيق المشروعات.

وأضاف البيان: بينما استخدمت تركيا أكثر من 30 مليار دولار من أموالها المحلية لتلبية احتياجات السوريين الموجودين بتركيا منذ سبعة أعوام تقريبا لم تستخدم نسبة كبيرة من ثلاثة مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 بشكل فعال في هذا المضمار.

وقال البيان إن من 1.78 مليار يورو تم تحويلها حتى الآن ذهب 1.3 مليار يورو إلى المنظمات الدولية و270 مليونا إلى وزارة التعليم و120 مليونا إلى وزارة الصحة و120 مليونا أخرى إلى وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن هذا لا يعني أن الأموال تستخدم بكفاءة لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

وأضافت: لسوء الحظ لا تعمل آلية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي على نحو سريع.

وقالت تركيا من قبل إنه سيكون من الأسهل منح الأموال مباشرة للحكومة وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنه يحول دائما المساعدات الإنسانية عبر وكالات متخصصة ومؤسسات غير حكومية كي تذهب مباشرة للمعوزين.