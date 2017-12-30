اعتبر مستشار رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، حسام الدین آشنا، ان من حق الشعب ان یُسمع صوته بوضوح ویتوجب على مسؤولي الأمن والشرطة التعامل مع الاحتجاجات برحابة صدر، ولكن علینا التنبه الى ان أیاً من هذه الأزمات في أي دولة كانت لم تحل في الشارع وعلى ارضیة العنف.

وكتب رئیس مركز الابحاث الاستراتیجیة في رئاسة الجمهوریة الاسلامیة، في مقال له، الجمعة: لقد قیل منذ اعوام حول ضرورة معالجة الفتن الخطیرة واخماد نیران یُشاهد دخانها في الاجواء الآن، الا ان الفتن لم تكن لها جذور في (عملیة الانتخابات) فقط بل في (مشروع احمدي نجاد) أیضاً.

واضاف، رغم ان 9 دی (30 كانون الاول/ دیسمبر، التظاهرات الجماهیریة التي اخمدت الفتنة) كان له تأثیر مهم في اخماد دخان الاحداث التي تلت الانتخابات (الرئاسیة عام 2009) الا انه في ضوء اجمالي الاداء السیاسي والاداري للسید احمدي نجاد، فإن المواقف الراهنة والدور المؤثر للتیار الكامن وراء الستار والداعم له في الاحداث الجاریة، یمكن القول بان نیران فتن احمدي نجاد ستخلق التحدي للنظام امدا طویلا، ذلك لان قراراته واجراءاته لا تأتي من منطلق الجهل بل وفق مخطط للاثارة الازمات الهیكلیة والاستراتیجیة والعملانیة في مجمل نظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وتابع آشنا، لقد اهدر (احمدي نجاد) 800 ملیار دولار من عائدات البلاد الاقتصادیة. استلم البلاد بنمو اقتصادي نسبته 8 بالمائة لكنه سلمها بنمو سلبي نسبته 8ر6 بالمائة. لقد افرغ صنادیق التقاعد والضمان الاجتماعي لكنه منح العشرات من الشركات المربحة لداعمیه. تسلم البلاد من دون ازمة في الملف النووي لكنه سلمها للشعب مرفقة مع 6 قرارات من مجلس الامن واجراءات الحظر المدمرة والقاصمة للظهر. أجج ظاهرة الخوف من ایران في العالم بمشروع الهولوكوست لكنه اخرج (اسرائیل) العزلة. خلق الاستقطابات فی البلاد من خلال توجیه الاتهامات والتطرف لكنه تطاول على حرمة القائد مرارا. تحدث عن العدالة والمحبة لكنه بفرضه التضخم بنسبة 35 بالمائة قد دمر الطبقة الوسطى وجعلهم فقراء. وفی الوقت الذی كان یتحدث فیه عن ادارة العالم وقربه من امام الزمان لغّم البلاد وجرها نحو الهاویة.

وقال مستشار رئیس الجمهوریة، نعلم بان البلاد تعانی من مشاكل جادة في مجالات البطالة والغلاء والفساد والبیئة وشحة المیاه والفوارق الطبقیة والتوزیع اللامتوازن للموازنة ومن حق الناس ان یُسمع صوتهم بوضوح عال. وعلى مسؤولي الأمن والشرطة التعامل مع الاحتجاجات برحابة صدر ولكن ینبغي علینا التنبه الى ان أیاً من هذه الأزمات لم تحل في الشارع وعلى ارضیة العنف في أي دولة من الدول.

واضاف: إن عصابات الدسائس والأحابیل اثبتت مرتین على الأقل بأنها قادرة على خداع الجماهیر. اؤلئك الذین یحملون في سجلهم وصمة عار كبرى كتوجیه ودعم المتهم الرئیس في كارثة كهریزك (وفاة 3 معتقلین في سجن كهریزك)، لا یأبون عن اراقة دماء الابریاء وتعقید المشاكل وهم جاهزون حتى لإعطاء الضوء الأخضر من الداخل لترامب ونتنیاهو وبن سلمان.