اشاد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري بملحمة '9 دي"30 كانون الاول/ديسمبر" معتبرا ان هذه الملحمة الكبرى قضت على الفتنة الخطيرة التي تلت الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والمسيئين لعاشوراء الحسين(ع) واظهرت للعالم البصيرة والفطنة التي يتحلى بها الشعب الايراني.

واضاف اللواء باقري في بيان بهذه المناسبة ان فتنة 2009 كانت في الحقيقة هجوما على الجمهورية الاسلامية والثورة الاسلامية مدعومة من اقطاب نظام الهيمنة والصهيونية وخيانة وحماقة من قادة الفتنة ووضعت دروسا وعبرا امام الشعب الايراني للأبد للإستعانة بها في التصدي للفتن المستقبلية لأعداء الجمهورية الاسلامية واحباطها.

وحيّا ذكرى صانعي ملحمة 9 دي 2009 مشددا على ضرورة رفع راية البصيرة وتحديد العدو والتمسك بالولاية والوحدة والصمود الوطني في كل زمان لاسيما في الحقبة الحالية المحفوفة بالفتن المعقدة.