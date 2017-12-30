وادان قاسمي السبت، التصريحات السخيفة والتافهة للمسؤولين الامريكيين، وقال ان الشعب الايراني لا يضع أي قيمة للمزاعم الانتهازية الصادرة من قبل المسؤولين الامريكيين خاصة السيد ترامب.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الشعب الايراني هو السند القوي للأمن والتقدم في البلاد.

واضاف قاسمي ان مشاركة الشعب في الانتخابات لتقرير مصيره والحضور الفاعل لأبناء الشعب في الرقابة وتوجيه النقد لاجهزة البلاد، بمثابة صمام أمان لتحقيق الازدهار والتقدم في البلاد والثورة الاسلامية، وان الحضور الواعي للشعب يشكل عاملا مهما للمقاومة والممانعة في مواجهة من يضمر الشر للبلاد والشعب، وان ادارة ترامب اثبتت بأنها على رأس من يريد الشر لإيران.

وأكد قاسمي ان الشعب الايراني لا يضع أي قيمة لهذه المزاعم الانتهازية الصادرة من قبل المسؤولين الامريكيين وشخص السيد ترامب.

واضاف، ان الشعب الايراني سيراقب بالتأكيد وسيتابع عن كثب المشاركة الفاعلة للسيد ترامب في انتهاك حقوق الانسان لشعوب فلسطين واليمن والبحرين، ولن تمحى من ذاكرة الشعب الايراني القيود التي يضعها الرئيس الامريكي والعداء الذي يكنه ضده بمنع دخوله الى الأراضي الامريكية واعتقال عدد كبير من الايرانيين المقيمين في اميركا بذرائع خاوية، ولهذا السبب فإن الشعب الايراني يعتبر دعم الادارة الامريكية الانتهازي لبعض التجمعات في بعض مدن ايران، ليس سوى نفاق ورياء.

واشار قاسمي الى ان دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن الأليات الديمقراطية لحماية المطاليب المدنية للشعب وامكانية متابعة هذه المطالب في اطار القانون.

وتطرق المتحدث بإسم الخارجية الايرانية الى السياسات التدخلية للحكومات الامريكية المختلفة وعلى مر 70 عاماً، في الشأن الداخلي الايراني، بما فيها ادارة وقيادة الانقلاب ضد حكومة مصدق الوطنية والشرعية في ايران، وتقديم الدعم الشامل لنظام بهلوي البائد لقمع الأحرار والمعارضة في ايران، وتقديم الدعم الواسع لنظام صدام حسين المجرم خلال فترة الحرب المفروضة مؤكداً ان المسؤولين الامريكيين ليسوا في وضع يسمح لهم أن يبدوا تعاطفهم مع الشعب الايراني الواعي.