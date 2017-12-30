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رقم الخبر: 210411 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 16:10 الاقسام: منوعات  
رجل أطعم غزالة فجلبت عائلتها للمتجر لأخذ حصتهم من الطعام مثلها

رجل أطعم غزالة فجلبت عائلتها للمتجر لأخذ حصتهم من الطعام مثلها

بدأت الواقعة بدخول غزالة تائهة بأحد المتاجر في ولاية كولورادو بوسط الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الفور أقدمت عاملة المتجر (لوري جونز) على إعطاء الغزالة البسكويت لتناوله وإطعامها ولم يمرّ سوى دقائق معدودة وكانت الغزالة قد جلبت عائلتها بالكامل لأخذ حصتهم.

الواقعة وثّقها بالكامل مواطن أمريكي ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ليصل عدد المشاركات عليها ما يقارب الـ50 ألف مشاركة وأكثر من 180 ألف إعجاب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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