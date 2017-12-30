وعلى الفور أقدمت عاملة المتجر (لوري جونز) على إعطاء الغزالة البسكويت لتناوله وإطعامها ولم يمرّ سوى دقائق معدودة وكانت الغزالة قد جلبت عائلتها بالكامل لأخذ حصتهم.

الواقعة وثّقها بالكامل مواطن أمريكي ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ليصل عدد المشاركات عليها ما يقارب الـ50 ألف مشاركة وأكثر من 180 ألف إعجاب.