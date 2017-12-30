بعد 60 عاماً من الصداقة الحميمة، اكتشف رجلان من هاواي أنهما شقيقان، بعد تسجيلهما في موقع الكتروني مختص بفحص الحمض النووي.

قال ألان روبنسون ووالتر ماكارلين، اللذان التقيا لأول مرة في الصف السادس، بأنهما سجلا في موقع Ancestry.com الإلكتروني بهدف تتبع أصولهما. ولم يتوقع الرجلان أن فحص حمضهما النووي عبر الموقع سيكون سبباً في لم شملهما كشقيقين بعد ستة عقود من الصداقة الحميمة.

وقال والتر لقناة كون التلفزيونية إنه شعر بالصدمة الشديدة لدى معرفته الحقيقة، وأنه لم يتوقع أبداً أن يكون ألان شقيقه.

بدوره قال ألان معلقاً على ما حدث: (كان الأمر لا يصدق، لا أعرف متى سأستيقظ من هذه الصدمة. هذه أفضل هدية كريسماس أتلقاها في حياتي)

جدير بالذكر أن الشقيقين ينويان الاستمتاع بفترة تقاعدهما عبر السفر سوية إلى أماكن عدة في العالم، بحسب ما ورد في موقع (يو بي آي) الإلكتروني.