استخرج الجراحون 150 قطعة حديدية، من معدة مسنة روسية تبلغ من العمر 74 عاماً، من أهالي إقليم بورياتيا في شرق سيبيريا.

وأفاد المكتب الصحفي في مستشفى الإقليم المركزي بأن الأطباء سجلوا ارتفاع حرارة المرأة لسبب مجهول بعد نقلها إلى المستشفى. وأسفرت عملية تنظير بطنها عن اكتشاف 4 مسامير في معدتها.

وبعد استخراجها، قرر الأطباء إجراء عملية جراحية أسفرت عن إزالة 152 قطعة حديدية من معدتها، بما فيها مسامير طويلة وبراغي ومزلاج باب وقطع معدنية بطول 15 سنتيمتراً وحتى سلسلة فضية.

ومن غير المعلوم متى دخلت تلك القطع في معدة المرأة التي رفضت إبلاغ الأطباء عن ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن العملية جرت دون مضاعفات، وتقيم المرأة حاليا في وحدة العناية المركزة في المستشفى.