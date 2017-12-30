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رقم الخبر: 210407 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 16:04 الاقسام: منوعات  
أصغر هاتف في العالم!

أصغر هاتف في العالم!

استعرضت قناة (Clubit) الشهيرة على يوتيوب فيديو يظهر أصغر هاتف محمول تم تصنيعه حتى اليوم.

ويبلغ طول هاتف (Zanco Tiny T1) المميز 47 ملم فقط، ويمكن وضعه في أي محفظة أو جيب صغير، فهو أصغر من الإصبع، أما وزنه فـ 12 غراما فقط، ما يجعله من أخف القطع الإلكترونية المخصصة للإتصال أيضاً.

وصمم الهاتف للإتصالات الخلوية وإرسال الرسائل النصية فقط، وذاكرته الداخلية قادرة على تخزين 300 اتصال ونحو 50 رسالة نصية. كما تم تزويده بذاكرة وصول عشوائي بحجم 32 ميغابايت وشاشة OLED صغيرة ومنفذ لبطاقة الاتصال من نوع (nano-SIM)، والأهم من ذلك هو أن بطاريته الصغيرة قادرة على العمل لـ 3 أيام.

ومن المنتظر أن يطرح هذا الهاتف رسمياً في الأسواق، في مايو 2018، بسعر لا يتجاوز 40 دولاراً.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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