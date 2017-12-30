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رقم الخبر: 210405 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 16:01 الاقسام: منوعات  
صناعة سيوف الساموراي تواجه النسيان!

صناعة سيوف الساموراي تواجه النسيان!

يحاول الحرفي الياباني فوساهيرو شيموجيما الحفاظ على صناعة السيوف اليابانية بالاخص منها سيف الساموراي ، ويعتبر شيموجيما (43 عاماً)، واحد من بين نحو مئتي شخص مرخصين من رابطة «صانعي السيوف» اليابانية، المعنية بتقليد يعود إلى ألف عام ازدهر في عهد الساموراي.

ولكنه الآن يواجه خطر النسيان، ويقول شيموجيما:«المهنة تحتاج الى خمس سنوات على يد أستاذ صناعة سيوف مرخص له»، ويوضح أنه في سن الثامنة عشرة بدأ حياة تدريب مهني طويلة مع معلمه الذي كان يعتني به كأنه ابنه. وفي العام الأخير، يخضع المتدرب لإمتحان رسمي قبل أن تمنحه وزارة الثقافة ترخيصاً للعمل كصانع سيوف.

وبالنسبة لعملائه، فإن الزبائن كبار السن يقبلون على السيوف التقليدية لأبنائهم وأحفادهم. فهو يطلب نحو ثلاثة ملايين ين (27 ألف دولار) للسيف الياباني الطويل الذي يحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإتمام صنعه.وعلى أقصى تقدير، فإنه ينتج ستة سيوف في العام.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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