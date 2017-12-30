نجح مزارعون يابانيون في ابتكار نسخة جديدة من فاكهة الموز تتميز بأن قشرتها صالحة للأكل.

ووفقاً لما نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، تم الاستعانة بتنقيات توفر أجواء مشابهة لتلك التي كانت تنمو فيها الفاكهة إبان نهاية العصر الجليدي منذ 20 ألف عام.

ويحتاج الموز لعامين حتى ينضج ويصبح صالحا للأكل، وبفضل التقنية الجديدة يتم اختصار المدة إلى أربعة أشهر.

ويخلق المزارعون ظروفاً مشابهة للعصر الجليدي عن طريق تجميد شتلات الموز إلى -60 درجة مئوية، قبل زرعها مرة أخرى عندما تذوب؛ ما يحفز نموها سريعا.

يذكر أن الفاكهة المنتجة بالتقنية الحديثة يباع منها العشر ثمرات بسعر يصل إلى 5.70 دولاراً، وهو السعر الذي يعد مرتفعا.