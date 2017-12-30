أذهل أحد (هواة) اقتناء السيارات القديمة مرتادي أحد المجمعات التجارية المزدحمة في البصرة بإزاحة الستار عن أقدم سيارة في العراق بمناسبة مرور 100 عام على تصنيعها، متعهدا بقيادتها قريباً في شوارع المحافظة.

وقال مالك السيارة محمد دحام الخليفة إن (السيارة تم تصنيعها من قبل شركة (Ford) الأميركية في عام 1917، وهي من موديل (T)، وكان رئيس الشركة المصنعة رجل الأعمال الشهير هنري فورد يتفاخر بها لجودتها وحداثتها آنذاك)، مبيناً أنه (أراد أن يطلع عليها الجمهور بمناسبة مرور قرن على تصنيعها فعرضها في أحد المجمعات التجارية دون مقابل أو تواصل مع الشركة المصنعة).

ولفت الخليفة الى أن (السيارة دخلت الى العراق خلال العشرينات أو الثلاثينات، وفي عام 1939 اقتناها رجل من محافظة واسط، وأنه اشتراها من حفيده)، مضيفاً أن (السيارة في حالة جيدة جداً، وقريباً سيتجول بها في شوارع البصرة).

من جانبه، قال أحد هواة اقتناء السيارات القديمة أسعد عياذة، إن (السيارة تعد أقدم سيارة موجودة في العراق، وبذلك هي لا تقدر بثمن)، مضيفاً أن (البصرة فيها العديد من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية، وعددهم في تزايد، ونطمح الى إنشاء متحف لهذا النوع من السيارات).

وبحسب الإعلامي والتدريسي في قسم إدارة الأعمال ب‍جامعة البصرة علي خلف فإن (صناعة السيارات مرت بمراحل عديدة قبل أن تصل الى ما هي عليه من تطور)، موضحاً أن (السيارة (T) توضح الكيفية التي بدأت بها صناعة السيارات في العالم).

يشار الى أن السيارة موديل (T) تم تصنيعها في مصانع شركة (Ford) الأميركية اعتباراً من عام 1908 ولغاية عام 1927، وهي أول سيارة كان يمكن شرائها بأسعار معقولة من قبل الطبقة المتوسطة، والسبب يعود الى أسلوب تصنيعها الذي كان مبتكراً، ومن أبرز خصائصه اعتماد خط إنتاجي للتجميع بدل تصنيع كل سيارة على حدة، ولشهرتها العالمية الواسعة اكتسبت السيارة (T) لقب (سيارة القرن العشرين)، وما يميزها لونها الأسود.