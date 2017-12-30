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رقم الخبر: 210402 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017 الوقت: 15:57 الاقسام: منوعات  
(سخرية صينية) من ترامب!

(سخرية صينية) من ترامب!

فوجئ زوار أحد مراكز التسوق في مدينة تاييوان بمقاطعة شانشى شمالي الصين، خلال الاحتفالات الجارية بعام الكلب في البلاد، بتمثال كبير يتوسط ردهات المركز على هيئة تمثال يسخر من الرئيس الأميركي.

وأظهر الفيديو تمثالاً على شكل كلب، إلا أن رأس التمثال أظهرت تسريحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحاجبين وأصابع أثيرت في لفتة (أميركا أولاً)، الذي أطلقها الرئيس الأميركي من قبل.

وزار ترامب الصين خلال جولته الآسيوية، وأشاد حينها بنظيره الصيني، شي جين بينغ، ووصفه بأنه (يحظى بإحترام كبير)، مختتماً زيارة وصفتها وسائل الإعلام الصينية بأنها وضعت (مخططاً جديداً) للتعامل مع العلاقات الأميركية الصينية والخلافات بين البلدين.

وأسهبت الصين في الاهتمام بترامب وزوجته ميلانيا خلال الزيارة، حيث رافقهما شي شخصياً في جولة بالمدينة المحرمة وهي من أهم معالم بكين.

وأتى ترامب إلى الصين على تعهد بأن يطلب من شي لعب دور أكبر في السيطرة على كوريا الشمالية، التي أغضبت تجاربها النووية والصاروخية المتكررة واشنطن وبكين على السواء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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