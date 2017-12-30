حين تطاول أضخم وزير خارجية في العالم على الجمهورية الإسلامية لم نجد بداً من البحث عن هذا الوزير وعن الدولة التي يمثلها!!

ومعلوم أن ايران التي إتحد العالم كله في محاربتها لمدة ثمان سنوات وكانت هي في أضعف حالاتها فصمدت وانتصرت لا تخشى أمريكا ولا أمثالها.. ولكنني أردت أن أعرف مين هاي الدولة الضخمة الكبيرة العظيمة.. فعرفت من خلال محركات البحث أنها البحرين!!..

وأن وزير خارجيتها اسمه خالد خليفة ويتشرف أن تكون من أقاربه مايا خليفة!! وأن وزنه (157) كلغم.!! اذن من حق هذه المملكة أن تكون عظمى وتحصل على امتياز في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

الخلاصة يا جماعة أنكم تتذكرون مقولة عادل إمام «العلم لا يكال بالبيتنجان» وعليه يجب أن تتصوروا أن الدول لا تقاس بحجمها ولا بنفوسها وقوتها العسكرية وحضارتها وتطورها العلمي وقوتها الإقتصادية ومهارات وفنون أبنائها كالرياضة والأدب والفنون.. وحسب.. لا يا عيني ده مقياس قديم.. المقياس الجديد هو «الشنكحة».. يعني إيه يا رجل يا عجوز؟! يعني أن دولة ما ممكن أن تكون عظمى بالشلغم!! عندها شعب ياكل الشلغم بمعدل ثلاث كيلوغرامات بالساعة!! ويمكن لهذه الدولة أن تتصل بالأستاذ عبدالرحمن شلغم اللي كان وزير خارجية عند القذافي (2000-2009) وتطلب منه أن يكون زعيماً شلغمياً لهذه الدولة المشلغمة.. ويحكم أنهم يريدون شلغمة البشرية!!..

أنتم تتصورون أن عمكم العجوز يسخر من دولة عظمى على الفاضي!! ولكي أدافع عن نفسي.. أرجوكم أن لا تندهشوا بأن تصطف سبع دول «عظمى» الى جانب أمريكا و«اسرائيل» أثناء التصويت في الأمم المتحدة قبل أيام!! الصحافة الإسرائيلية والأمريكية لا تدخل الى التفاصيل.. تقول وقفت معنا سبع دول!! وها هي الأيام وحدها كفيلة بدفعهم للخوض في التفاصيل، حيث تقول صحيفة يديعوت احرنوت قبل أيام أن الكيان الصهيوني دفع لجمهورية ناورو (72) ألف دولار وهذا المبلغ هو كلفة نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الجمهورية!! وهذا كان ثمن تصويتها الى جانب «اسرائيل» في الأمم المتحدة!!..

أسوق هذا المثال أحبتي كي تفهموا كيف أن الدول صارت عظمى.. البحرين بوزير خارجيتها أضخم وزير خارجية في العالم ويصرّح بكلمات «كبار» على قد وزنو!! وجمهورية أخرى عظمى اسمها ناورو!! باعت صوتها في الأمم المتحدة بـ(72) ألف دولار!! ولما وقف الراجل بتاع الأمم.. يحسب الأصوات.. صوتت روسيا مع فلسطين فكانت رقماً وكذلك الصين والمانيا وبريطانيا وايران والسعودية والبرازيل واليابان والخ الخ.. (128) صوت كل دولة لها صوت ورقم.. ونفس الشيء حسب الدول السبع العظمى اللي صوتت مع «اسرائيل» ومنها جمهورية ناورو العظمى الديمقراطية.. مساحتها (21) كيلومتر مربع ونفوسها (11359).. لا أدري هل يمكن لشعب جمهورية ناورو العظيم أن يسكن في عمارة من عمارات العاصمة الصينية بكين؟!..