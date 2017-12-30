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للمزید
رقم الخبر: 210400
تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2017
الوقت: 15:54
الاقسام: منوعات
قرار ترامب المشؤوم!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
قرار ترامب
المشؤوم
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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