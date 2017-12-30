تصدرت تصريحات والد نجم تشيلسي، إيدين هازارد، أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح السبت، والتي تحدث فيها حول موقف نجله من الانتقال لريال مدريد، كما أبرزت الصحف اقتراب برشلونة من التعاقد مع كوتينيو.

وعنونت صحيفة "ماركا": "هازارد يصرخ للرحيل"، وتابعت "النجم البلجيكي يرسم خطة للرحيل، ووالده صرح بأنه لا يريد التجديد لتشيلسي حتى يسهل الأمور على ريال مدريد".

وجاء غلاف صحيفة "آس" بعنوان "هازارد ينتظر ريال مدريد"، وأضافت "هدف زيدان يريد الانضمام لفريقه، كما أن والده أفصح عن نيته في ذلك بعدما رفض حتى الآن تجديد عقده مع تشيلسي".

من جهة اخرى بدأ النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق ليفربول الانجليزي، خطوة جادة نحو إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، وإنهاء جدل استمر لشهور عديدة في وسائل الإعلام.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كوتينيو قد بدأ بالفعل عملية البحث عن منزل بمدينة برشلونة، استعدادًا للانضمام للفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن صانع الألعاب واثق من أن إدارة ليفربول ستفي بوعدها وستقبل طلبه بالرحيل للبارسا بعد أن كان قد تم رفضه الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة الى أن كوتينيو يبحث عن منزل في برشلونة كي يقيم فيه مع زوجته وابنته، وأنه يفاضل بين السكن بالقرب من الأوروجوياني لويس سواريز زميله السابق في ليفربول، أو مواطنه باولينيو.

وكان كوتينيو قد سبق له العيش في كتالونيا حيث لعب لإسبانيول عام 2012 على سبيل الإعارة من إنترميلان الإيطالي.

ويُقال أن ليفربول سيرحب ببيع اللاعب في يناير لتعويض الأموال التي دفعها للحصول على المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.