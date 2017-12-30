أعلن الجيش الليبي الوطني، الخميس، استعادة السيطرة على آخر معقل للجماعات المتشددة في بنغازي شرقي البلاد، و"انتهاء العمليات العسكرية" في المنطقة.

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الوطنية، إن الجيش حرر منطقة أخريبيش بالكامل.

وأوضح المسماري أن آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، أعلن "تحرير المنطقة بالكامل وانتهاء العمليات العسكرية فيها".

ونقلت وكالة رويترز عن بوخمادة قوله "نعلن في هذه اللحظة تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين والقضاء على داعش".

وكانت قوات الجيش قد نجحت منذ أشهر في دحر الجماعات المتشددة من مدينة بنغازي، باستثناء بعض الجيوب، التي كان آخرها منطقة أخريبيش.