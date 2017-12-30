  • السبت ١١ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • السبت , ديسمبر 30, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210363 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
ليبيا.. سقوط آخر معقل للمتشددين في بنغازي

ليبيا.. سقوط آخر معقل للمتشددين في بنغازي

أعلن الجيش الليبي الوطني، الخميس، استعادة السيطرة على آخر معقل للجماعات المتشددة في بنغازي شرقي البلاد، و"انتهاء العمليات العسكرية" في المنطقة.

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الوطنية، إن الجيش حرر منطقة أخريبيش بالكامل.

وأوضح المسماري أن آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، أعلن "تحرير المنطقة بالكامل وانتهاء العمليات العسكرية فيها".

ونقلت وكالة رويترز عن بوخمادة قوله "نعلن في هذه اللحظة تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين والقضاء على داعش".

وكانت قوات الجيش قد نجحت منذ أشهر في دحر الجماعات المتشددة من مدينة بنغازي، باستثناء بعض الجيوب، التي كان آخرها منطقة أخريبيش.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/4320 sec