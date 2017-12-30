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رقم الخبر: 210361 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:47 الاقسام: عربيات  
صحيفة بريطانية: رجال أعمال أجانب محتجزون في السعودية ويتعرّضون للتعذيب

صحيفة بريطانية: رجال أعمال أجانب محتجزون في السعودية ويتعرّضون للتعذيب

كشفت صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية أن 17 رجل أعمال أمريكيا وبريطانيا وفرنسيا محتجزون في إطار حملة "مكافحة الفساد" التي بدأتها السلطات السعودية ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال.

وقال مصدر للصحيفة إن من بين الموقوفين في فندق "الريتز كارلتون" 8 أمريكيين و6 بريطانيين و3 فرنسيين، احتُجِزوا ضمن مجموعة من المليارديرات والأمراء الذين اعتُقلوا بأمر من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

ولفت المصدر الى أن الرجال السبعة عشر كانوا ضمن أولئك المُحتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، مشيرا الى أن رجال الأعمال الأجانب كانوا من بين المُحتَجَزين الذين تعرَّضوا للتعذيب على يد السلطات السعودية.

وأضاف المصدر إن المحتجزين الأجانب كانوا في السعودية وفقًا لتصاريح عمل، موضحًا أنهم مغتربون مقيمون بالمملكة لفترةٍ طويلة، وليسوا مجرد زائرين.

وفي سياق متصل، رفضت وزارة الخارجية الأميركية الإفصاح عمّا إذا كان أيّ نائب عام أو أُسر أميركية قد طلبت المساعدة منها في أعقاب حملة المملكة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها لم تتلق اتصالا من أي من المواطنين البريطانيين في الرياض طلباً للمساعدة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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