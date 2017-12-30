أكد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، أن الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي - الإسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت وهو مندرج تحت مرجعية الشرعية الدولية وضمن مرجعية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة واستعادتها كاملة وضمن المبادرة العربية للسلام المجمع عليها في بيروت في مارس 2002، والتي لا يزال لبنان يوافق عليها.

وأشار المكتب الإعلامي، في بيان أمس الاول، إلى أن الوزير باسيل رفض على مر السنين وجود كيان إسرائيلي أحادي ومغتصب لحقوق فلسطين ولبنان والحقوق العربية، مشددا على أن" إسرائيل" عدو للبنان، ولن يغير هذا أي شئ.

من جهة اخرى أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، قراري اتهام بالإرهاب ضد سوريين اثنين، والانتماء إلى تنظيم "داعش"، واتهم القرار الأول السوري المقبوض عليه أحمد علي صديق بالانتماء إلى تنظيم داعش والمشاركة في القتال ضد الجيش في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين.

واتهم قاضي التحقيق في القرار الثاني، السوري المقبوض عليه محمد أحمد عمار بالانتماء إلى تنظيم داعش في عرسال وتقديم خدمات لوجستية لعناصره، كما أحال قاضي التحقيق المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.