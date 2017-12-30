قررت سلطات النظام البحريني إرجاء جلسة محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيخ علي سلمان إلى 4 يناير المقبل.

وأفادت مصادر محلية إن النظام البحريني قرر الخميس إرجاء جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 4 يناير المقبل.

ويقوم النظام البحريني حاليا بمحاكمة الشيخ سلمان بتهمة ما وصفه "التخابر مع قطر" بينما رفض الأمين العام لجمعية الوفاق هذا الاتهام واعتبره باطل كما نفت دولة قطر اتهام التخابر.

وأضافت المصادر أن النظام البحريني يقرر مواصلة محاكمة الشيخ علي سلمان بقضية صورية جديدة.

وعقد النظام البحريني جلستين لمحاكمة الشيخ سلمان لحد الآن.

وحضر الشيخ علي سلمان الجلسة السابقة برفقة هيئة الدفاع حيث تم نفي كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت ضمن الوساطة التي تهدف لحل الأزمة السياسية في العام 2011.

وشهدت المنطقة الدبلوماسية استنفاراً أمنياً واسعاً قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى والثانية، وانتشرت المركبات العسكرية ومنتسبي الأجهزة الأمنية في الطرقات ومحيط مجمع المحاكم، كما طوّق منتسبو الأجهزة الأمنية مجمع المحاكم بالحواجز الحديدية والشريط الأصفر.