* زاخاروفا: تصريحات تركيا عن الأسد ليس لها قاعدة قانونية * الأميريكيون يجلون عددًا من قيادات ’داعش’ في دير الزور

أكدّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات تركيا حول الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي" ليس لها أي قاعدة قانونية.

وقالت في مؤتمر صحفي إن موسكو قلقة من ظهور أسلحة جديدة لدى الإرهابيين في سوريا، متسائلةً :"يقلقنا ظهور أسلحة جديدة لدى الإرهابيين… والسؤال من أين لهم هذه الأسلحة؟".

وأضافت أن الحديث عن مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مؤتمر الحوار الوطني السوري "سابق لأوانه".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد وصف الأربعاء، الرئيس السوري بأنه "إرهابي ومن المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده".

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس، قال إردوغان "الأسد قطعاً إرهابي نفّذ إرهاب الدولة"، معتبراً أن "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل".

كلام الرئيس التركي سارعت الحكومة السورية إلى الردّ عليه، حيث قالت إن أردوغان "يستمر بتضليل الرأي العام في قناعاته المعتادة في محالة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وتقديمه الدعم اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

بدوره، رفض حزب التيار الشعبي في تونس كلام أردوغان وتهجّمه على سوريا من منصة تونس، داعياً إلى ملاحقته جنائيّاً.

وطالب الحزب بالردّ على "تصرّفات الرئيس التركي العدائية تجاه دول عربية شقيقة كسوريا ومصر، وتدخّله في شؤونها الداخلية على أرض تونس".

ميدانياً أفادت مصادر عسكرية سورية الجمعة، أن خروج مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية، من بيت جن ومغير المير من ريف دمشق الجنوبي الغربي باتجاه إدلب ودرعا سيبدأ مساء الجمعة.

وأكدت المصادر أن عشرات الحافلات وصلت لبدء عمليات خروج المسلحين، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر سيتم نقلهم إلى إدلب، مضيفة أن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعا مع قياديين في "جبهة النصرة".

هذا وكان من المقرر أن تتوجه الحافلات وسيارات الإسعاف برعاية الهلال الأحمر السوري من بيت جن مروراً بكفر حور وبيت سابر ومن ثم بيت تيما وصولا الى مزارع بشير النجار و بيت تيما ثم إلى بيت سابر فكفر حور.

وأفادت المصادر بأن مسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها فجروا مقراتهم قبل خروجهم من مزرعة بيت جن والمناطق المحيطة بها في ريف دمشق الجنوبي الغربي لإخفاء أي وثائق تتعلق بهم.

هذا وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن أكثر من 250 مسلحا، أشارت مصادر أخرى عن وجود أكثر من 700 مسلح.

وقد قبلت "جبهة النصرة" المصنفة إرهابية باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدما، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمداد التنظيم.

من جانب آخر إستعاد الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة السيطرة على قريتي "الضبعة" و"المغارة" شمال "كتيبة الدفاع الجوي المهجورة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

كما استعادوا "تل المقطع" الاستراتيجي المشرف على قرية "ابو دالي" من الجهة الجنوبية الشرقية، بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

أما الإعلام الحربي فقد أعلن على حسابه على تويتر سيطرة الجيش السوري وحلفاؤه على قرية "الدجاج" شمال قريتي "المغارة والطامة" في ريف إدلب بعد مواجهات مع "النصرة".

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه جرى إخراج دفعة ثانية من المرضى معظمهم من الأطفال من الغوطة الشرقية لدمشق.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة إنجي صدقي، إن الفرق الطبية أخرجت مساء الأربعاء مرضى معظمهم أطفال مع أفراد من عائلاتهم.

وقالت صدقي إنه تم إجلاء 16 مريضاً وعائلاتهم من الغوطة الشرقية، مضيفة أن "هناك تنسيق مع طرفي النزاع لإيصال المرضى بأمان إلى دمشق بالتعاون مع الهلال الاحمر السوري".

وكان الهلال الأحمر السوري أعلن في 27 كانون الأول/ ديسمبر نقل عدة حالات إنسانية من الغوطة الشرقية لدمشق إلى مستشفيات العاصمة.

وذكر أنَّ العملية جاءت بعد زيارة رئيس الاتّحاد الدوليِّ لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا الأسبوع الماضي الى سوريا ولقائه مع الرئيس بشار الأسد.

وكان الإعلام الحربي نقل عن تنسيقيات المسلّحين أن الجيش السوري بات على وشك إنهاء وجود جبهة النصرة في آخر معاقلها في الغوطة الغربية لدمشق.

إلى ذلك قامت مروحيات تابعة للجيش الأميركي الجمعة بإجلاء عدد من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي من محافظة دير الزور إلى محافظ الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، بحسب ما أكدت وكالة "سانا".

وبحسب "سانا"، قامت المروحيات بإنزال في 28 ديسمبر/ كانون الأول في منطقة تقع ضمن محافظة دير الزور السورية، وبعدها قامت الطائرات بالإقلاع إلى جنوب محافظة الحسكة حيث شوهدت المروحيات فوق مخيم السد.

وأشارت "سانا" الى أن المروحيات الأميركية قامت بإجلاء عدد من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، وتم نقلهم إلى مناطق تابعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.

عمليات الإجلاء الأميركية لقادة وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي ليست الأولى من نوعها في سوريا، حيث تأكد غير مرّة قيام مروحيات أميركية بعملية إجلاء لعناصر إرهابية في منطقة الميادين قبل بدء العملية العسكرية للجيش السوري فيها.