بغداد/نافع الكعبي - صدت قوات الحشد الشعبي، تعرضا لداعش على الحدود العراقية ـ السورية، في حين اندلعت مواجهات عنيفة، بين القوات العراقية وعناصر من داعش الإرهابي، تسللوا إلى ثلاث مناطق قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد، فيما باتت الأوضاع الأمنية في كركوك غير مستقرة، في ظلّ التفجيرات المتفرقة والهجمات المسلحة التي يشنها عناصر من تنظيم داعش وجماعة كردية عنصرية تطلق على نفسها اسم (حرس كركوك)، تعتبر أن القوات العراقية الاتحادية محتلة للمدينة وترى وجوب مقاومتها وإعادتها لكنف أربيل".في وقت إشترط العبادي"إلغاء" نتيجة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان للدخول في مباحثات مع أربيل، مؤكداً إن "حكومته ستفرض حكم العراق على كل مناطق الإقليم بـ"قوة الدستور".

ونقلت "الاتجاه برس" عن بيان للحشد الشعبي، ان "قوات اللواء الاول بالحشد الشعبي صدت، صباح أمس، تعرضا نفذه عناصر داعش الارهابي، جنوب تل صفوك على الحدود العراقية ـ السورية العراقية، واحرقت عجلة تابعة للتنظيم ".

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة، بين القوات العراقية وعناصر من داعش تسللوا إلى ثلاث مناطق قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط برتبة عميد طلب عدم كشف هويته أن "ما حصل هو تسلل بعض الإرهابيين إلى مناطق الطاش والمجر جنوب الرمادي، ومنطقة الـ7 كيلو غرب المدينة".

وانحسرت كثيرا المناطق التي يسيطر عليها داعش في الأنبار، إلا أنه مازال يحتفظ بمناطق فيها بمحاذاة سوريا والصحراء، شكلت قاعدة لإطلاق هجمات نحو مناطق أخرى في المحافظة.

وفي ديالى، اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الجمعة، مقتل ثلاثة من داعش بينهم قيادي بارز بقصف جوي شمال شرقي ديالى.وقال العزاوي في تصريح صحافي: إن قصفا جويا وبناء على معلومات إستخبارية دقيقة، استهدف وكراً لخلايا داعش بوادي الثلاب في عمق حمرين ضمن قاطع نفط خانة شمال شرقي ديالى".

وأضاف: إن القصف أسفر عن قتل ثلاثة من داعش بينهم قياديي في ديالى، مشيراً إلى أن "هناك اربعة مصابين اخرين من داعش اثر القصف، فيما اكد، أن القوات الامنية تنفذ الان عملية تمشيط في المنطقة بحثا عنهم". وكانت خلايا داعش قد تكبدت خلال الفترة الماضية خسائر جسيمة بالارواح والمعدات في اطراف محافظة ديالى.

* تحذيرات من إرهاب داعش و"حرس كركوك"

بعد أكثر من شهرين على بسط الحكومة المركزية في بغداد نفوذها على مدينة كركوك وضواحيها، وإنهاء السيطرة الكردية على المدينة، باتت الأوضاع غير مستقرة، في ظلّ التفجيرات المتفرقة والهجمات المسلحة والجثث التي يعثر عليها بين حين وآخر، فضلاً عن الاغتيالات المنظمة المتصاعدة، خصوصاً في مركز المدينة، إثر تسجيل أجهزة الأمن العراقية خلال أسبوع واحد، أكثر من 20 عملية عنف مختلفة راح ضحيتها 59 شخصاً بين قتيل وجريح.

وفي هذا السياق، كشف مسؤولون في جهاز الشرطة المحلية، أن "تنظيم داعش وجماعة كردية عنصرية تطلق على نفسها اسم (حرس كركوك)، تعتبر أن القوات العراقية الاتحادية محتلة للمدينة وترى وجوب مقاومتها وإعادتها لكنف أربيل".

إلا أن أحد وجهاء عشيرة البرزنجي في كركوك، أكد أن "حرس كركوك، هم شبان أكراد قوميون وشيوعيون اتفقوا على هدف واحد، وليس بينهم أي شخص متدين"، مبيناً أن "قسماً منهم أيضاً كان منتمياً في السابق إلى البشمركة أو الأسايش، ولديه خبرة في عمليات خاصة وخبرة بكركوك ومناطقها". وأضاف أن "الجماعة نفّذت عمليات اغتيال منظمة استهدفت شخصيات أمنية وعسكرية ومحلية محسوبة على بغداد، كما قامت بهجمات مسلحة استهدفت دوريات عراقية تدخل كإجراء روتيني بين مدة وأخرى للأحياء الكردية شمالي كركوك".

وكشف الوجيه أن "حرس كركوك اغتالت شخصيات كردية اعتبرتها خائنة، وجميعها محسوبة على الاتحاد الوطني، ثم ما لبثث أن نفّذت عمليات اغتيال وهجمات بحق شخصيات تركمانية شيعية. وتقوم بعملياتها ليلاً، وهو ما دعا مجلس المحافظة أخيراً إلى الطلب بتكثيف التواجد الأمني للجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب في الليالي بالمدينة".

وكشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس، عن تنفيذ داعش عملية اختطاف جديدة على طريق كركوك - بغداد، مطالبا بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين مسافة 35 كم التي اصبحت أرض حرام، حسب قوله.

وقال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران لـ"الغد برس"، إن "عناصر وخلايا تنظيم داعش نفذوا مطلع الاسبوع الجاري، عملية اختطاف جديدة بحق شقيقين اثنين من اهالي ناحية العبارة اثناء مرورهم على طريق كركوك - بغداد، بمسافة 10 كم عن منفذ الصفرة قرب التقاطع تحديدا"، مبينا أن "عجلة الشقيقين تم العثور عليها متروكة في محيط منطقة الحادث".

وأضاف ان "عملية الاختطاف في هذا المكان تعد الثانية من نوعها خلال هذه الشهر بعد عملية اختطاف معاون مدير مديرية الشهداء والمضحين في هيئة الحشد الشعبي وشقيقه ورفيقه الذين تم العثور على جثثهم مقتولين داخل مضافة لداعش في الميتة قرب مطيبيجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين".

في غضون ذلك، ازدادت هجمات "داعش" قوة وتأثيراً، خصوصاً على خاصرة المدينة الجنوبية والغربية، حيث الحويجة والرياض وداقوق وضواحيها. وسُجّل مقتل عدد من الضباط وأفراد الأمن، وزعيم قبلي مناهض لـ"داعش" خلال هذا الأسبوع، إذ شهدت المدينة، يوم الاثنين الماضي، أوسع هجوم لتنظيم "داعش" منذ إعلان الحكومة العراقية رسمياً انكساره وتحرير كافة الأراضي والمدن من سيطرته. واستهدف التنظيم بهجمات مباغتة أهدافاً عدة في مناطق جنوب وجنوب غربي كركوك، أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 40 عنصراً من الأمن والجيش والحشد الشعبي ومدنيين.من جهتهم، ينظر التركمان بقلق إلى الأوضاع الأمنية المتردية في المناطق المتنازع عليها عموماً وكركوك خصوصاً، وأكد عضو البرلمان العراقي عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، "عدم وجود انفلات أمني في هذه المناطق، بل توجد عصابات كردية تسعى إلى تأجيج الأوضاع في كركوك". ولفت في تصريح صحفي، إلى أنه "يمتلك معلومات تؤكد أن العصابات الكردية التابعة لبعض الأشخاص تقوم بأعمال خارجة عن القانون، في محاولة لتأجيج الأوضاع في المناطق المتنازع عليها"، موضحاً أن "هذه العصابات كانت تهدد قبل الاستفتاء وبعده بالقيام بهذه الأمور".

وحذّر عضو البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، شاخوان عبدالله، من "احتمال سقوط أجزاء كبيرة من المحافظة بيد داعش مرة أخرى"، مشيراً إلى "وقوع حالات قتل وخطف وسلب بشكل يومي هناك". وأضاف أن "كركوك تعيش حالياً وضعاً خطيراً جداً"، لافتاً إلى "احتمال سقوط بلدتي الحويجة وداقوق، جنوب كركوك، مجدداً بيد زمر داعش الإرهابية والجماعات المتطرفة". وأوضح عبدالله أن "على الحكومة العراقية التعامل بعقلانية مع خطورة الموقف، والاعتماد على البيشمركة كقوة مهمة لحفظ الأمن في كركوك"، مطالباً العبادي بـ"صفته القائد العام للقوات المسلحة، بتشكيل غرفة تنسيق مشتركة بوجود البيشمركة من أجل استقرار كركوك قبل خروج الوضع عن السيطرة".

ورد العبادي على الأصوات المنتقدة لموقفه بشأن الأحداث من كركوك، قائلاً خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنه "لم نزُر كركوك لحد الآن، لأننا لا نريد أن نسجل نقطة أو نصر على أحدنا، وكركوك مدينة عزيزة علينا"، مؤكداً "وجود تواصل على مستوى عالٍ مع بعض الجهات في إقليم كردستان". وكشف عن "عدم اعتراضه على وجود أية لقاءات سياسية مع من يمثل إقليم كردستان".

وفي السياق، حذّر نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، من "احتمال انفجار الوضع في كركوك في أية لحظة"، مشدّداً على "ضرورة احتواء الأكراد، لا طردهم، لأنهم جزء مهم وحيوي من الشعب العراقي". ودعا خلال تصريح صحافي، بغداد إلى "الانفتاح". وعلى الرغم من الخطر الكبير الذي تنذر به عودة تنظيم "داعش" إلى مناطق في كركوك، إلا أن مصادر محلية وزعامات قبلية رأت أن "الخطر الأكبر هو الهجمات ذات الطابع القومي بالمدينة التي تنفذها الجماعة الكردية الجديدة التي تتنامى وتصعد من عملياتها، على اعتبار أن هناك اتفاقاً على محاربة داعش ورفضه".

وفي العاصمة، تمكنت القوات الامنية، من القاء القبض على احد عناصر "داعش" الاجرامي، هارب من مدينة الموصل في بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، ان “قواتنا الامنية وبالاشتراك مع استخبارات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد احد الاهداف الهاربة من المناطق المحررة (الموصل) ضمن منطقة الدورة”.

وأشار البيان الى ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم له”.

وفي الأثناء، أفاد مصدر امني، الجمعة، بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب علوة لبيع الاغنام، جنوبي غرب بغداد.

وقال المصدر لـSNG، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب علوة لبيع الأغنام في منطقة سويب جنوبي العاصمة بغداد، انفجرت، صباح أمس، ما أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة”.

* البنتاغون يقر بقتل التحالف 817 مدنيا في سوريا والعراق

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية أن أكثر من 800 مدني قتلوا جراء غارات طائرات ما يسمى التحالف الدولي تحت قيادة امريكا، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

وقالت القيادة، في بيان الخميس: وفقا للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيا قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرا بشأن 603 حوادث أخرى."

* المرجعية العليا تعلن فشل العملية السياسية في العراق

اعتبرت المرجعية الدينية العليا أن العملية السياسية أخفقت في تلبية طموح الشعب العراقي وفشلت في تحقيق ما يرنو اليه، مطالبةً كافة الجهات المسؤولة بتصحيح الأخطاء ومعالجة الإخفاقات على كافة الأصعدة”.

ونقل رئيس قسم الاعلام في العتبة الحسينية جمال الدين الشهرستاني عن ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال اجتماعه بوفد يمثّل شباب وسط وجنوب العراق أن” هناك فشلا في الأداء الحكومي ويجب أن نقر ونعترف بهذا الفشل، ويجب التصحيح وايجاد مواضع الاخفاق والخطأ” مبيناً ان “المرجعية تطالب في التدقيق بتجربة الانتخابات وما هي أوجه الفشل في هذه الممارسة الديمقراطية”.

وأضاف الشيخ الكربلائي “من نتائج الأخطاء الماضية الانحراف الحاصل بين الشباب في موضوع الإلحاد وعملية انتشاره، بسبب الانحرافات والتأثيرات والتدهور الثقافي والاقتصادي في البلد”.

وأشار ممثل المرجعية الى أن” المرجعية العليا وضعت منهجاً سياسياً يجب علينا أن نتبعه بوصفهِ مصيري بالنسبة للعراق” موضحاً “من يدقق في خطاب المرجعية سيجد انها تشدد على ثلاثة أمور تحتل الأولية هي [الوطن والمواطن والرجل الصالح]”.