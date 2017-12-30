أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أن عدد قتلى الهجوم على الكنيسة في حلوان ارتفع إلى 9 أشخاص من بينهم شقيقين قتلا في هجوم آخر، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح.

وهاجم مسلح القوة الأمنية بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام كنيسة القديس مار مينا في حلوان جنوبي القاهرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تم اعتقاله لاحقا بعد إصابته.

وذكرت الكنيسة الأرثوذوكسية في بيان أن عدد قتلى العمل الإرهابي وصل 6 أشخاص، من بينهم أحد أفراد القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة، فيما قتل أحد رجال الشرطة الآخرين.

وذكرت أن الضحايا هم: عماد عبد الشهيد (45 سنة)، وصفاء عبد الشهيد (43 سنة)، ووديع القمص مرقس (65 سنة)، وإيفلين شكر الله (52 سنة)، ووجيه إسحق (90 سنة)، ورجل الأمن رضا عبد الرحمن (45 سنة).

وبحسب البيان، تعرض محل أجهزة منزلية يملكه مسيحي بمنطقة المشروع في حلوان، على بعد 5 كيلومترات من الكنسية إلى اعتداء آخر مما أدى إلى مقتل شخصين هما روماني شاكر وعاطف شاكر.

‏ودفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمجموعات قتالية إلى موقع إطلاق النار على الكنيسة، وقامت بغلق مداخل ومخارج جنوب القاهرة، فيما انتقل مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء خالد عبد العال إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما انتقل المحامي العام لنيابات حلوان المستشار تامر العربي لمعاينة موقع الحادث. وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

في السياق أصدرت الداخلية المصرية بيانا رسميا يوضح ملابسات إحباط عناصر الأمن هجوما على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان المصرية، ويتناقض كثيرا مع ما نشرته وسائل الإعلام بشأن الاعتداء.

وأعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية المصرية في البيان أن الهجوم نفذ من قبل إرهابي واحد، حاول اجتياز الطوق الأمني الخارجي للكنيسة، وتم التعامل الفوري معه وألقي القبض عليه عقب إصابته من قبل قوات الأمن.

وأكدت الداخلية مصادرة سلاح آلي وخمسة مخازن و150 طلقة وعبوة متفجرة كانت بحوزة المهاجم، مضيفة أن تبادلا لإطلاق النار بينه وعناصر الأمن أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهم أمين شرطة وستة مواطنين، وإصابة 4 أشخاص آخرين بينهم أمين شرطة، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم.

إلى ذلك، أكدت الداخلية أن المهاجم كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية في منطقة مساكن أطلس قبل تنفيذه الاعتداء، مما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين كانا داخل المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكر بيان الداخلية أن المسلح المذكور هو من أبرز العناصر الإرهابية النشطة في البلاد وعلى عاتقه مسؤولية عن اعتداءات إرهابية متطرفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الأمن والمواطنين.

وأشارت الداخلية إلى أن الرجل كان يستهدف، حسب المعلومات الواردة، اختراق الطوق الأمني من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة قرب الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك.

وسبق أن أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد في حديث إلى موقع "اليوم السابع" ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم إلى 10 قتلى و5 جرحى.

من جانب آخر أعلن الجيش المصري استشهاد 6 عسكريين أحدهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة في عربة للجيش بسيناء.

بالتزامن، قال الجيش إنه تمّ القضاء على 3 إرهابيين في عملية نفذتها قوات إنفاذ القانون في محافظة شمال سيناء.

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل مسلح في عملية مداهمة في مدينة العريش.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع المصرية على موقعها الإلكتروني أن العبوة الناسفة انفجرت "في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، نتج عنها مقتل ضابط و5 جنود".

وأعلن البيان عن استمرار الجهود للقوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية شمالي سيناء، مشيراً إلى أن "قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني تمكنت من القضاء على 3 أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة، وتمّ تدمير أربع عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من كان بداخلها".

وكان استشهد ضابطان ومجنّد في هجوم شنّه مسلحون مجهولون ليل الخميس استهدف محطة لتحصيل رسوم في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

من جانب آخر أعرب خبراء ومحللون مصريون عن قلقهم إزاء قرار السودان بمنح ميناء وجزيرة سواكن لتركيا، وتأثير القرار المفاجئ على الأمن القومي المصري.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن نظيره السوداني عُمر البشير، وافق على منح ميناء وجزيرة سواكن في البحر الأحمر- شرقي السودان للإدارة التركية كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية غير محددة.

ونقل موقع" مصراوي" عن الدكتور هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، القول إن القرار السوداني يثير التساؤل ويدعو مصر إلى التحسب من هذا التواجد التركي المفاجئ على شاطئ البحر الأحمر.