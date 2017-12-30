* تدمير 15 آلية ومصرع وجرح أكثر من 50 مرتزقا في جبهة الساحل الغربي * قصف مدفعي على تجمعات الجنود السعوديين في نجران وعسير

أفاد مصدر محلي يمني باستشهاد 4 أشخاص بينهم إمرأة وطفلة بغارات للتحالف السعودي على منازل في صعدة شمال اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية الجمعة مقتل وجرح 50 عنصراً من قوات الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما دُمرت 16آلية عسكرية لهم في هجوم للجيش اليمني واللجان على مواقعهم عند الساحل الغربي للبلاد.

وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش واللجان شنّوا عملية هجومية واسعة على مواقع قوات هادي شمالي منطقة يَخْتُل في مديرية المَخَا الساحلية غرب محافظة تعز. بموازاة ذلك، أفاد مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي في عمليتين نوعيتين للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم، حيث نفذت العملية الهجومية الأولى على تلتي البيضاء والاستطلاع. كما شنّ الجيش واللجان الشعبية هجومه الثاني على مواقع قوات هادي في تلتي الشياكي والـ14 بمديرية الوازِعِية جنوبي غرب المحافظة.

بالتزامن، قتل وجرح عدد من قوات هادي في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في تلّة الدفاع الجوي بمنطقة بير باشا جنوب غرب مدينة تعز، فيما تتواصل المواجهات بين الطرفين شمال وغرب معسكر خالد الإستراتيجي بمديرية مَوْزَع المجاورة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني.

هذا وقتل وجرح 7 عناصر من قوات هادي بقصف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخين من نوع "غراد" على تجمعاتهم شرق كَهْبُوب الواقعة بين محافظتي تعز ولحج جنوبي اليمن.

وفي جبهة الخوْخة جنوبي محافظة الحُديْدة الساحلية، دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى خلال ظهر أمس الجمعة.

وأفاد مصدر عسكري بأن المواجهات تركزت في الجهة الجنوبية من المديرية، وتحديداً في منطقتي قَطَابا وموشج، حيث تبادل خلالها الطرفان القصف الصاروخي والمدفعي. وأكد المصدر مقتل 6 عناصر وجرح 4 آخرين من قوات هادي، بالإضافة إلى تدمير 10 آليات عسكرية لهم أثناء المواجهات التي تمكن خلالها الجيش واللجان من استعادة السيطرة على مواقع واسعة جنوب المديرية.

وعلى وقع هذه المواجهات، شنّت طائرات التحالف السعودي 9 غارات جوية متفرقة على المديرية في محاولة لإسناد قوات هادي على الأرض. وفي الوقت ذاته استشهد أحد المسعفين وجرح 4 مواطنين في 4 غارات للتحالف السعودي على مستشفى حيس في مديرية حَيْس المجاورة للخوخة جنوب الحديدة غرب اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، قتل 5 جنود سعوديين في مواجهات مع الجيش واللجان في مواقع متفرقة بجيزان، حيث قتل جنديين سعوديين برصاص قنّاصة الجيش واللجان في موقع الكُرس، بالتزامن مع مقتل 3 جنود آخرين شمالي موقع جحفان ومنطقة حامضة.

في غضون ذلك قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في مسحية الكتيل بمنطقة العارضة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الجنود السعوديين والسودانيين في منطقتي الحثيرة والطِوال وموقعي قائم زبيد والدماح بجيزان السعودية ذاتها.

كما عاود الجيش واللجان قصفهما المدفعي على تجمعات الجنود السعوديين في رقابة السديس وموقع عباسة بنجران وقعمة آل الشيخ وقرية مجازة في عسير السعودية.

في المقابل، شنّت طائرات التحالف السعودي 14 غارة جوية مدينتي حرض وميدي الحدوديتين بمحافظة حَجّة غرب اليمن. كذلك استهدفت مقاتلات التحالف مجدداً منطقتي قطبين ومسورة في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء بـ10غارات جوية.

وكان التحالف السعودي اتهم بيان منسق الشؤون الإنسانية في ‎اليمن جيمي ماكغولدريك بالتحيّز لجماعة أنصار الله، بعد إعلان الأخير أن غارات التحالف استهدفت مدنيين.

المتحدث باسم التحالف السعودي تركي المالكي قال إن بيان ماكغولدريك يُثبت تسييس العمل الإنساني الموكلِ إليه. ورأى أن البيان استمرار لتضليل الرأي العام الدولي. كما لفت إلى أن ماكغولدريك تعمَّد تسميةَ أنصار الله بسلطات الأمر الواقع مخالفاً قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة. ‎

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون كما تم إعطاب آلية عسكرية لهم في جبهات صرواح وميدي ولحج.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية أعطبوا ليل الخميس، آلية عسكرية لمنافقي العدوان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي الحدودية مع جيزان ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي محافظة لحج أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخين نوع غراد على تجمعات لقوات العدوان شرق وجنوب كهبوب.

كما تصدى الجيش واللجان الشعبية الجمعة، لمحاولة زحف واسعة نفذها مرتزقة التحالف السعودي على مناطق في مديرية خب والشعف وكبدوهم خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة زحف واسعة نفذها الغزاة على منطقتي الخنجر والمهاشمية في مديرية خب والشعف بالجوف وكبدوهم خسائر فادحة في العدد والعتاد.

دك تجمعات المنافقين في نهم بصاروخين "زلزال1" و "زلزال2"

وفي غضون ذلك أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، صاروخين من طراز "زلزال1" و "زلزال2" على تجمعات المرتزقة في نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين "زلزال1" و "زلزال2" على تجمعات قوات العدوان في جبهتي يام وملح بمديرية نهم، مؤكدا أن الصاروخين أصابا أهدافهما بدقة عالية.

يذكر أن الجيش واللجان نفذوا الخميس، عملية هجومية على مواقع الغزاة في تبة السفينة وشعب الجرجور بجبهة القتب بنهم وكبدوهم خسائر فادحة.